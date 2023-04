Cengio 2023, Massimo Marazzo sfiderà Francesco Dotta: “Pronto a dare voce al cambiamento”

Cengio. Dopo le ipotesi dei giorni scorsi, riportate anche da IVG.it, ora arriva la conferma: il consigliere di minoranza Massimo Marazzo sfiderà l’uscente Francesco Dotta nella corsa alla carica di sindaco di Cengio.

Leva 1987 e insegnante del liceo Calasanzio di Carcare, Marazzo ricopre la carica di consigliere dal 2009: prima durante l’amministrazione Bilia, poi in quella Marenco dove aveva ottenuto le deleghe all’Ambiente e ai Servizi sociali ed infine come consigliere di minoranza di Dotta. La sua entrata in consiglio comunale nel 2019, Marazzo infatti non aveva raggiunto la quota di voti necessari all’ultima tornata elettorale ed era subentrato dopo le dimissioni di Daniela Olivieri.

Ora la sfida per la poltrona più ambita: “Alcune settimane fa ho ricevuto la proposta di candidatura a sindaco di Cengio (una richiesta un po’ tardiva a dir la verità, con tempi strettissimi che non hanno aiutato) – spiega – Il rischio concreto che i cengesi non avessero alcune alternativa alle prossime elezioni di metà maggio e la situazione del paese che patisce enormi fragilità, immobilismo e mancanza di progettualità non potevano essere ignorati. Credo che fosse doveroso da parte mia dare voce all’alternativa per fare in modo che Cengio cambi e diventi il paese bello e vivace che tutti sogniamo”.

E sulla squadra aggiunge: “Pur con i tempi così ridotti abbiamo raccolto intorno a questo progetto una squadra di persone volenterose e in gamba che si sono rese disponibili, passate le festività pasquali ci presenteremo e presenteremo il nostro progetto alla cittadinanza. L’obiettivo è anche un invito a tutti i cengesi: Cengio cambia! Diamo voce a questo cambiamento, diamo voce all’alternativa”.