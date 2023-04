Celle Ligure, uova di Pasqua solidali nella “Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo”

Celle Ligure. Il cielo regala il suo colore più bello per la “Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo”.

Anche a Celle, come a Savona, dove questa sera la facciata del palazzo comunale si tingerà di blu, e a Cairo Montenotte si troveranno stand informativi e, soprattutto, colorate e solidali uova di Pasqua. A Celle, dalle 9 è stato allestito un gazebo in via Boagno davanti alla sede del Comune.

Un piccolo, grande e importante gesto per aiutare l’Associazione Autismo Savona “Guardami Negli Occhi” APS a realizzare molti progetti e sensibilizzare sulla tematica. Molte le iniziative per conoscere e capire. Un nastro blu che lega e fa riflettere.

Il ricavato della vendita delle uova di Pasqua solidali andrà a sostegno dei progetti di inclusione sociale. Celle, da giorni, si è tinta di colori pastello per sostenere questa giusta causa e numerose vetrine mostrano queste speciali uova di cioccolato.

Un’iniziativa fortemente voluta anche dalle amministrazioni comunali di Savona, Celle Ligure e Cairo Montenotte.