Celle Ligure, a fine estate il via al progetto di difesa costiera da 4,5mln di euro

Celle Ligure. Alla fine dell’estate è prevista l’aggiudicazione dei lavori. E’ l’annuncio odierno dopo il sopralluogo a Celle Ligure del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, accompagnato dal sindaco Caterina Mordeglia: al centro della visita il nuovo e atteso progetto di restyling del litorale cellese, con riferimento alla difesa della costa e alla protezione dell’arenile nella località turistica del levante savonese.

La progettazione si inserisce nello Schema di accordo tra Dipartimento della Protezione Civile e Regione Liguria riguardante l’elenco degli interventi per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, proposti da Regione Liguria, del valore complessivo di oltre 20,8 milioni di euro, da finanziare tramite il PNRR – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” (Missione 2 – Componente 4).

Per Celle Ligure sono previsti 4,5mln di euro per la realizzazione del primo stralcio dell‘intervento complessivo di difesa dell’abitato, delle spiagge e delle attività produttive del borgo a seguito della storica mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018.

Il progetto mira a contrastare l’erosione del litorale, con un ripascimento strutturale delle tre spiagge esistenti, che sarà stabilizzato attraverso la realizzazione di opere fisse in massi naturali.

“L’iter amministrativo è stato rispettato in ogni sua scadenza e la progettazione è in via di definizione. Celle Ligure, uno dei borghi più belli d’Italia, non solo a parole, ma anche nei fatti” ha evidenziato Vaccarezza dopo la tappa sulla passeggiata a mare cellese.

Per Celle Ligure altre risorse per la tutela e valorizzazione delle sue spiagge, della passeggiata e del litorale, nell’ambito di opere a protezione del borgo medesimo: il sindaco Caterina Mordeglia, anche con il supporto di balneari e operatori turistici, aveva data incarico per uno studio di fattibilità sul potenziamento e miglioramento delle spiagge cellesi con l’approvazione della stessa Regione Liguria, che ha competenza sul demanio.

Dunque non solo ripascimento e restyling delle aree di balneazione, ma anche azioni strutturali a difesa della costa indispensabili per evitare altri danneggiamenti provocati da mareggiate e maltempo, in un piano complessivo di messa in sicurezza del territorio.