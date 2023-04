Celle Ligure. C’è il Convento, la vecchia stazione, un po’ di via Aicardi. Simboli di Celle e ricordi nell’esposizione di Giampiero Correale che riproduce le più caratteristiche zone che rappresentano la storia del paese.

Miniature realizzate con grande bravura in grado di rendere al meglio gli scorci di Celle e di riportare alla memoria anche simboli che non ci sono più, come la vecchia stazione.

“Ho iniziato quasi per gioco durante il lockdown – racconta a IVG.it Giampiero Correale – Ho in mente altri angoli da riprodurre e sono già al lavoro”.

Bravo Cocó, questo cellese che traduce perfettamente e con passione il suo legame al paese. Lo si vede in queste sue opere, rifinite nei minimi particolari, da come ti spiega la sua tecnica. Scorci di Celle ma non solo, in mostra anche presepi e simpatici animali.

“Le creazioni di Cocó: cartapesta, presepi, diorami di Celle” si potranno ammirare in via Consolazione da oggi, 6 aprile, fino al 12, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Cartone, polistilene estruso, carving foam, i materiali usati, poi l’attaccamento a Celle, fa il resto. Merita una visita.