Celle in lutto per la perdita del pittore e fotografo Giorgio Gioia

Celle Ligure. E’ mancato oggi Giorgio Gioia, artista, pittore e fotografo del FotoClubCelle. È spirato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Era nato nel 1948 a Como, ma da anni era residente a Celle.

Bravo restauratore e insegnante di restauro a Torino e Aosta. Ha lavorato anche al ripristino degli affreschi della Chiesa di San Pietro in Banchi a Genova. Ritiratosi poi dal lavoro, si è dedicato alla pittura e alla fotografia, esponendo in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

Lo ricordano con grande affetto gli amici del FotoClubCelle, di cui era socio.