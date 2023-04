Carte d’identità Savona, Orsi e Giaccardi: “Allo sportello attese lunghe, incrementare il personale”

Savona.”Allo sportello di servizio di rilascio e rinnovo delle carte d’identità code troppo lunghe e attese interminabili, serve assumere un’altra persona”. E’ la richiesta presentata dai consiglieri comunali Fabio Orsi e Daniela Giaccardi del gruppo PensieroLibero.zero. Questa mattina hanno depositato questa mattina in Comune un’interpellanza relativa al servizio di rilascio e rinnovo delle carte d’identità.

“Da più parti è stata segnalata la situazione relativa al funzionamento dello sportello comunale – si legge nel documento presentato -. E’ possibile prendere appuntamento online non prima di 90 giorni dalla richiesta. L’alternativa comporta restare in attesa per molto tempo. Già poco dopo le 8 stazioni fuori dal Comune 30 persone”.

I consiglieri chiedono di aumentare il personale: “Allo stato attuale, anche a causa di un pensionamento, vi è soltanto una dipendente che svolge l’attività e la mole di lavoro che deve sostenere è già enorme e non incrementabile. E’ necessario aggiungere un’altra persona per ridurre almeno del 50% i tempi e l’attesa”.