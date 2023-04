Carcare, a villa Maura progetto espositivo su Barrili: “In cantiere da tempo”

Carcare. Visita della Soprintendenza ai Beni Archivistici e Bibliografici della Liguria, questa mattina a Carcare a Villa Maura.

“Abbiamo coinvolto la Soprintendenza regionale per un progetto espositivo che abbiamo in cantiere da tempo” spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Carcare Giorgia Ugdonne. “Il Museo Barrili è una pietra miliare della cultura carcarese, e proprio nell’ottica della promozione e valorizzazione dello stesso, abbiamo pensato di organizzare un evento che possa far conoscere un lato insolito e poco conosciuto di Anton Giulio Barrili, storico, politico, letterato e patriota garibaldino che ha avuto la sua ultima dimora proprio nella nostra Villa Maura, sede della attuale Biblioteca carcarese”.

“Nel nostro Museo cittadino – prosegue l’assessore -, oltre al carteggio del Barrili, sono presenti cimeli artistici di interesse particolare, i quali saranno oggetto di un progetto espositivo davvero unico, che si terrà alla fine dell’anno. Per questo stiamo lavorando in stretta collaborazione con l’Associazione Savonese di Storia Patria, che ci fornirà un prezioso ed indispensabile contributo per quanto riguarda la ricostruzione storica ed artistica di quanto sarà esposto. Ringrazio di cuore in primis la Dirigente della Soprintendenza Dott.ssa Imperiale per il suo fondamentale supporto, oltre agli attori che sono con me parte attiva di questa iniziativa, nelle persone della Direttrice della Biblioteca Donatella Ventura, la bibliotecaria Stefania Salvadori ed il Presidente di Storia Patria Furio Ciciliot, che da subito hanno creduto in questo progetto”