Carcare, un lettore sulla polizia locale: “Progetto fallito”

Carcare. Abito a Carcare e come molti, ricordo benissimo un giovane e sorridente Cristian De Vecchi, da poco eletto Sindaco, indicare le priorità del non facile mandato che lo attendeva.

Al primo punto, la riorganizzazione della Polizia Locale per affrontare un tema che lui stesso riconosceva impegnativo: “la sicurezza del territorio in senso lato attraverso la prevenzione e la repressione”. Detto e fatto. Carcare uscì dal consorzio con il Comune di Cairo e costituì un proprio comando di Polizia Locale affidato a Luca Pignone, proveniente da Sanremo.

Neppure cinque anni dopo quel progetto tanto ambizioso sta naufragando sommerso da critiche e polemiche. Un fronte trasversale che ha riunito opinione pubblica, commercianti e forze politiche. Persino chi, in questo tempo, ha retto il gioco del Sindaco uscente ora ammette che è giunto il momento cambiare. Lo stesso Sandro Ferraro che di De Vecchi è il successore prescelto dal centrodestra, e con lui in giunta è stato ben 15 anni, oggi invoca discontinuità con il passato e sottolinea la necessità di impartire direttive differenti. La tempistica lascia perplessi: mai avuto dubbi prima?

Almeno al candidato opposto, Rodolfo Mirri, la coerenza sul caso vigili non fa difetto. Lui ha sempre stigmatizzato l’attuale gestione della Polizia Locale, sin dal luglio del 2019 quando, pochi mesi dopo l’insediamento di Pignone, durante un consiglio comunale fece mettere a verbale che bisognava “far capire al comandante che siamo in un paese e in certe situazioni è richiesta maggiore tolleranza”. Disse anche che parcheggiava l’auto senza mettere il disco orario. Pignone presentò querela ed evidentemente ciò bastò a tranquillizzare i membri della maggioranza che hanno sempre fatto quadrato tutte le volte, e sono state tante, che il caso vigili è finito in consiglio comunale. Compresa quella volta che hanno respinto la richiesta di una commissione d’inchiesta interna sull’operato dei membri dell’amministrazione in occasione di un incidente durante una gara ciclistica. Ora la gestione del servizio di Polizia Locale è diventata scomoda a tutti. Alla faccia di chi continua a sostenere la tesi della sterile polemica alimentata da pochi facinorosi o leoni della tastiera. Insistono, nonostante anni di polemiche, centinaia di post sui social, decine di articoli sui giornali, persino una presa di posizione dei commercianti che considerano l’atteggiamento dei vigili lesivo per le loro attività. Il progetto della nuova Polizia Locale è naufragato per l’incapacità di organizzare un servizio che fosse realmente dalla parte della gente. E’ passato solo il concetto che l’importate è fare cassa: aumentavano le previsioni di entrata delle multe e lievitava il numero dei verbali. Multe assurde, magari per aver sforato di un chilometro il limite di velocità o di un minuto il disco orario.

Ecco perché la lezioncina di procedura impartita alcuni giorni fa dai sindacalisti della funzione pubblica di Cgil e Cisl ha alimentato ulteriormente la convinzione che sia giunto il tempo di cambiare. Nessuno ha mai chiesto ai vigili di venir meno ai loro compiti, alle responsabilità proprie dell’ufficio. Ma non basta indossare una divisa per dire di avere agito con buon senso. Il buon senso è la capacità di valutare una situazione in modo pratico, razionale ed equilibrato considerando tutti i fattori pertinenti per prendere una decisione sensata. Capacità da molti ritenuta importante per un pubblico ufficiale che deve rispettare le leggi e le norme ma allo stesso tempo deve avere la flessibilità di agire in modo appropriato in situazioni che richiedono discrezionalità. Bilanciare la rigorosa applicazione della legge con il contesto in cui si opera. Mi pare persin superfluo, generalizzando come è stato fatto nell’intervento del sindacato, citare fattori come la sicurezza pubblica, l’interesse generale, l’etica, la morale, il rispetto dei diritti umani.

Il sindacato dice che il buon senso deve essere esercitato da chi impartisce indirizzi rispetto alle priorità da seguire nell’attività di polizia locale. Quindi gli amministratori. Però non si può non considerare la successiva catena di comando, l’organizzazione del servizio, il rispetto delle procedure operative imposte dai decreti ministeriali, le modalità di utilizzo di un telelaser, di un autoscan, l’osservanza, o la mancanza, di un decreto prefettizio, un verbale compilato con superficialità, certamente senza dolo, ma che l’utente medio ha difficoltà a capire. Così spesso finisce per pagare 50 euro di multa piuttosto che 43 euro di bolli per fare ricorso al Giudice di Pace a cui poi deve aggiungere le spese di un legale perché non sa che può presentarlo da solo. E comunque non ne sarebbe capace. Risparmiando un sacco di tempo. Qui in mezzo, e si possono aggiungere altri esempi, sta la ricerca del buon senso che chiediamo a Carcare. Poi c’è tutto il capitolo degli acquisti e dei soldi spesi per il settore della Polizia Locale. Altra nota con aspetti dolenti. Ai candidati sindaci chiedo: ma era veramente necessario spendere i soldi per l’austocan, 16 mila euro,? Per lo spray difensivo? Per le microcamere da nascondere sotto la divisa in caso di attacchi da parte di malintenzionati? Per i giubbotti antiproiettile? Acquisti regolari, per carità, ma in un paese di 5 mila abitanti forse non erano prioritari. Poi, visto che finalmente ora tutti riconoscono che le direttive le impartiva l’amministrazione De Vecchi, sarebbe interessante affrontare il tema dell’esternalizzazione del processo sanzionatorio affidato, a pagamento, ai privati, a valle dei verbali. Notifiche comprese. Così come qualche chiarimento si dovrebbe dare in merito ai “progetti destinati a specifici obiettivi di produttività e qualità, ex articolo 67 del contatto nazionale di lavoro”. Mi hanno spiegato che si tratta di incentivi per migliorare i servizi. Ma allora perché approvarli a fine anno a lavori praticamente fatti? La Corte dei Conti mi pare la spieghi diversamente.

Carcare non è una città da vivere nelle sue sfaccettature come può essere Savona, Sanremo o Genova; Carcare non ha bisogno di un servizio di vigili di prossimità per veicolare i problemi agli amministratori, quelli si incontrano in strada, al bar, nei negozi, sono i vicini di casa di tutti. Da qualsiasi punto del paese si impiegano non più di 5 minuti per raggiungere gli uffici comunali. In questa realtà si devono calare gli operatori della Polizia Locale a cui nessuno può e deve imporre l’obbligo di adattare le norme alle direttive di un amministratore.

Roberto Sangalli