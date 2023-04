Carcare, la minoranza: “Nel 2022 non è stato sanato il disavanzo, anzi è aumentato: ora è di 400mila euro”

Carcare. “L’organo di revisione dei conti ha rilevato che il piano di disavanzo deliberato nel 2022 e funzionale a riassorbire il disavanzo prodottosi nel 2021, pari a 326.197,22 euro, non è stato adempiuto. Inoltre nel corso del 2022 il disavanzo si è ulteriormente incrementato di 69.473,98 euro”. A sottolinearlo sono i consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Impegno per Carcare”.

“Ora – proseguono – il Comune dovrà affrontare un disavanzano di amministrazione pari a – 395.671,20 euro. La Corte dei Conti imporrà un rientro in 2 anni pari a 197.835,59 euro l’anno: nel 2023 (in sei mesi) 197.835,59 e nel 2024 (in 12 mesi) 197.835,60 euro”.

“È giusto che i cittadini sappiamo in che situazione lascia il Comune questa amministrazione, capitanata da De Vecchi e Bologna e nella quale è presente anche il candidato sindaco Alessandro Ferraro. Chiunque si troverà ad amministrare dopo il 15 maggio dovrà quindi fare i conti con questo ‘buco’, da sanare in appena un anno e mezzo e tutto a causa di loro errori”.