Carcare 2023, “Mirri m***a. Schifo”: dopo i manifesti imbrattati ecco il volantino con gli insulti fuori dal point

Carcare. Prima i manifesti imbrattati, ora un volantino del competitor fuori dal point con la scritta: “Mirri m***a. Schifo”. C’è tanta rabbia nel candidato sindaco per la lista “Cambia Carcare” che ora ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.

“La scorsa settimana – racconta – abbiamo trovato molti dei nostri manifesti tutti rovinati, guarda caso proprio quelli affissi dove non c’è la copertura delle telecamere. In quel caso abbiamo deciso di non fare denuncia, considerando il gesto una goliardata. Ma ora si è davvero esagerato”.

Poco fa, infatti, intorno alle 14 un candidato della lista si è recato al point della frazione di Vispa per prendere del materiale e qui ha trovato la brutta sorpresa. Sotto la porta d’ingresso due santini degli avversari e poi il volantino che ritraeva la faccia di Alessandro Ferraro (altro candidato sindaco) con sopra gli insulti rivolti a Mirri.

“Siccome non si è trattato di un gesto singolo, anzi oggi sono arrivati pure gli insulti, ho deciso di presentare denuncia – spiega Mirri – Queste cose non si devono verificare, la campagna elettorale deve essere leale e su dei contenuti, non attraverso questi gesti che condanniamo fermamente”.

“Tra l’altro – aggiunge ancora – nei giorni scorsi sono rimasto meravigliato di non aver ricevuto nessuna chiamata da parte di Ferraro: era a conoscenza dei manifesti imbrattati, eppure non si è nemmeno degnato di telefonarmi per esprimere la sua solidarietà. La trovo una cosa gravissima”.