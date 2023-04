Carcare 2023, Mirri: “Al centro dei progetti la sostenibilità ambientale, ‘no’ a nuovi insediamenti produttivi nocivi”

Carcare. “La gestione del territorio, oggi più che mai, deve avere un’impronta ecologica e un’importante cura dei beni comuni. Occorre valorizzare e diffondere progetti e idee che mettono al centro la sostenibilità ambientale e lo sviluppo, non come una ‘moda del momento’ ma come un processo culturale e di lavoro della politica di un ente comunale. Il nostro programma prevede come punto fermo, la volontà e l’impegno di attenzionare la qualità dell’ aria, in particolare per la frazione di Vispa, prospiciente gli impianti siti nel territorio di Ferrania e l’opposizione ad eventuali nuovi insediamenti produttivi nocivi e in contrasto ad uno sviluppo sostenibile”. Lo dichiara il candidato sindaco Rodolfo Mirri.

“Questione fondamentale – prosegue Mirri – è la revisione delle modalità di raccolta RSU (Rifiuti Solidi Urbani) nel rispetto contrattuale dei capitolati sottoscritti con l’azienda che porti ad una raccolta dei rifiuti efficace e che eviti i numerosi disagi, che ad oggi sono sotto gli occhi di tutti, per i cittadini Carcaresi. La valorizzazione di Carcare, non può prescindere dalla pulizia delle strade e delle piazze , sia del centro che della periferia, dal potenziamento e cura delle aree verdi, con una manutenzione periodica ed efficiente, dalla pulizia dell’ alveo del fiume e dei torrenti. Inoltre è necessaria una cura particolare dell’ arredo urbano per fare in modo che Carcare diventi sempre più bella, vivibile e attrattiva”.

E conclude: “Creare e sviluppare le Comunità Energetiche Rinnovabili, per abbassare i costi dell’ energia a famiglie ed imprese e per promuovere la produzione di energie ‘green’ sul territorio. Uno strumento che porterà benefici diretti all’ ambiente ed un risparmio economico per la comunità Carcarese”.