La Lista Mirri: “Con nostra vittoria arrivo di profughi a Carcare? Fake news, è iniziata la macchina del fango”

Carcare. “Purtroppo con la campagna elettorale è iniziata anche la macchina del fango. Dopo i manifesti elettorali vandalizzati, strappati e con scritte offensive verso il nostro candidato sindaco, Rodolfo Mirri, in questi ultimi giorni diverse persone ci hanno comunicato numerose fake-news e bugie, volte a screditare la lista Cambia Carcare-Mirri Sindaco. C’è stato comunicato da diverse persone, che, in caso di vittoria della nostra lista, verranno portati molti profughi a Carcare. Nulla di più falso e tendenzioso, lo smentiamo categoricamente”. Lo affermano i rappresentanti della lista Cambia Carcare, che appoggia la candidatura di Rodolfo Mirri a sindaco della cittadina valbormidese.

“Chi mette in giro certe illazioni, dovrebbe sapere che è la Prefettura territoriale competente che, con decreti prefettizi, avvia procedure aperte per l’individuazione dei soggetti gestori e organizza e distribuisce l’accoglienza dei profughi e richiedenti asilo sul territorio secondo le direttive ministeriali” ricordano dalla lista.

“Inoltre sono state recapitate alcune lettere anonime con contenuti intimidatori, verso alcuni cittadini che legittimamente e democraticamente esprimono il loro pensiero e appoggiano la nostra lista”.

“Noi rispondiamo a queste provocazioni e a queste menzogne, che hanno il solo fine di screditare il nostro progetto, con un sorriso, in quanto essendo del tutto infondate ed inventate, sono e restano chiacchiere di chi non ha altro da dire. Auspicavamo una campagna elettorale corretta e basata sui contenuti, ma non è quello che sta succedendo e ce ne rammarichiamo. Noi continueremo a proporre il nostro programma e a informare i cittadini in modo corretto e con dati alla mano”, concludono da Cambia Carcare.