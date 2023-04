Carcare 2023, la lista di Mirri: “L’ascolto dei cittadini al centro del nostro progetto”

Carcare. Gazebo itinerante e due punti di ascolto (uno nel centro storico e un altro nella frazione di Vispa) per incontrare e confrontarsi con i cittadini. Ascolto e dialogo, infatti, sono due delle parole chiave della lista civica “Cambia Carcare”, guidata dal candidato sindaco Rodolfo Mirri che sottolinea: “Il nostro progetto di amministrazione vede come punto centrale l’ascolto dei cittadini, perché l’ascolto rappresenta la voce e il ruolo dei cittadini nel governo della comunità. Riteniamo fondamentale e necessario, che una buona amministrazione, riconosca attivamente questo ruolo. Un modo diverso e inclusivo per costruire il processo decisionale delle politiche carcaresi, creando valore per tutti gli interessi collettivi”.

Per questo, la lista “Cambia Carcare” ritiene “fondamentale l’apertura di Sportelli del Cittadino, in centro paese e a Vispa, sia per l’ascolto che per la diffusione di informazioni e opportunità, invertendo così le modalità operative attuali: l’amministrazione deve essere a disposizione dei cittadini e non viceversa”, dicono.

Dal gruppo poi aggiungono: “Un altro punto importante sul quale riteniamo sia urgente intervenire è il tema della sicurezza. Una questione da affrontare in modo serio, rapido e con concreta attenzione, attraverso una riorganizzazione della Polizia Municipale, potenziando le attività di pubblica sicurezza, specialmente negli orari notturni e nei fine settimana, nelle zone periferiche e nel centro. Inoltre occorre ripristinare e potenziare la rete di videosorveglianza e di l’illuminazione pubblica nelle zone buie del paese”.

Questi sono alcuni punti del programma di Cambia Carcare che oggi (28 aprile) dalle ore 17,30 alle ore 20,00 sarà in piazza Genta con il “Gazebo Itinerante” , appuntamento anche domani (sabato 29 aprile) in Piazza Sapeto dalle 9 alle 12.30.