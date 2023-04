Caos Ato idrico, rabbia Assoutenti: “Rispettare le norme e i diritti dei consumatori”

Savona. “Mentre si prospetta una difficilissima situazione per il sistema acquedottistico provinciale, dovuta alla grave siccità in corso con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare, si accentuano i dissidi proprio fra coloro che detengono le responsabilità gestionali dell’ATO e della APS”.

Così Assoutenti Savona torna sulla vicenda del servizio idrico integrato per il savonese e ciclo delle acque, che vede in questi giorni ancora una forte bagarre sulla futura governance, legata all’assetto societario per l’affidamento del servizio al gestore unico come previsto dalla normativa.

“In un momento di crisi come quella attuale, e quella ben più grave che si prospetta per il futuro, con obblighi istituzionali da rispettare, l’amministrazione di un bene così importante come l’acqua è in preda a contrasti di ordine politico, di ambizioni personali ed elettorali che nulla hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini e del bene comune”.

E ancora: “La ricerca di un compromesso non è plausibile quando esistono leggi e norme ben definite che disciplinano la materia e devono essere rispettate; non sono ammissibili deviazioni che travalicano i diritti dei cittadini/utenti con la prospettiva di un “minestrone alla genovese” fatto con verdure del proprio paesello; per assecondare i reali bisogni dei cittadini/utenti occorre una prospettiva allargata all’intero territorio provinciale, mettendo in atto una strategia comprensoriale di dimensioni sufficienti a garantirne gestioni tecniche ed economiche adeguate alle necessità presenti e future.

“L’interconnessione delle reti, la solidarietà nell’utilizzo delle fonti di approvvigionamento e del sistema di distribuzione e di depurazione, con i relativi costi e ricavi, non possono che essere condivisi e gestiti unitariamente”.

“I servizi e le tariffe debbono essere omogenee per tutte le località, così come il regolamento, la “carta di qualità dei servizi” e la procedura per i reclami e la conciliazione, cosa che certamente il “minestrone“ prospettato non garantisce”.

“Ci auguriamo che le istanze dei consumatori vengano recepite senza costringerci a ricorrere a tutte le vie atte a garantire diritti che non sono negoziabili, perché garantiti dalle norme e dalle leggi vigenti” conclude Assoutenti.