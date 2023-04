Canottieri Sabazia, tre titoli regionali sulla distanza dei 500 metri

Milano. Si è svolta domenica 23 aprile all’Idroscalo di Milano la gara regionale open valevole per l’assegnazione dei titoli di campioni regionali liguri sulla distanza dei 500 metri.

La Canottieri Sabazia si difende bene e porta a casa tre titoli liguri. Andrea Tarditi e Giulio Vaira si impongono nel C2 dopo una gara tesissima fino alla fine, imponendosi sui compagni di squadra Francesco Lai e Ludovico Spezialetti.

Titolo regionale per il K4 Junior formato da Michael Battaglia, Martino Cambiaso, Edoardo Griseri, Francesco Felugo.

Savonesi campioni regionali nel K4 Senior con l’equipaggio degli universitari già campioni nazionali: Giulio Vaira, Ludovico Spezialetti, Francesco Lai, Filippo Spezialetti.

Nella Canoa Giovani conferma nel K1 4,20 di Noemi Scordino che si classifica terza sulla distanza die 2000 metri e seconda per 2 centesimi nella velocità sui 200. Matteo Pennino, nel K1 Cadetti A, si difende bene sul fondo arrivando sesto e sfiora la medaglia nella distanza corta arrivando quarto.

Prossima gara in programma la prima prova di Canoa Giovani gara interregionale che comprende tutta l’Italia settentrionale, alla quale parteciperanno quattro atleti della Sabazia, tra i quali la stessa Noemi.

Prosegue intanto il progetto “Adotta una scuola” in collaborazione con la scuola diretta da Rosalba Malagamba, Comprensivo delle Albisole, dove oltre 150 ragazzi delle scuole elementari e medie hanno iniziato le prime uscite in canoa e Dragon Boat. Il progetto prevede anche un saggio finale tra le società che hanno aderito (42 a livello nazionale) a settembre in occasione dell’ultima prova di Canoa Giovani.

Inoltre in casa Canottieri Sabazia fervono anche i preparativi per l’organizzazione della 12ª Festa del Mare in collaborazione con LNI sezione di Savona che si svogerà nello specchio antistante le sedi dei due sodalizi.