Canottaggio, tre medaglie per i fratelli Malinconico al Regionale di Genova Pra’

Savona. Domenica 23 si è svolta a Genova Prà la seconda Regata Regionale aperta selettiva alla quale hanno partecipato, oltre a tutte le società liguri, alcuni gruppi canottaggio provenienti dalla Toscana e dall’Emilia.

I canottieri savonesi erano presenti con i quattro atleti Paola Maria Carlotta Malinconico, Michelangelo Malinconico, Giulio Boatini e Francesco Cannatello che, complessivamente, hanno conquistato un oro, un argento, un bronzo, un quarto e un sesto posto.

La parte del leone è toccata a Paola che ha vinto l’oro nella specialità del quattro di coppia cadetti 1.500 metri in un equipaggio misto con altre atlete della Canottieri Sanremo e Rowing Club Genovese al termine di una gara condotta sempre in testa davanti agli altri misti Velocior/Speranza/Urania/Genova-Sestri-Ponente e Cavallini/Arno/Velocior.

Paola ha conquistato anche il bronzo nella specialità del singolo cadetti 1.000 metri contro avversarie tutte toscane mostrando una notevole forza di volontà che, negli ultimi 500 metri, le ha permesso di raggiungere e superare sul traguardo la rappresentante della Can. Arno, ma nulla ha potuto fare contro le atlete della Can. Pontedera e Vigili del Fuoco Billi di Pisa.

Argento pesante per il fratello Michelangelo nella gara del singolo Under 17 metri 2.000 che ha confermato di essere tra i migliori atleti liguri della specialità anche considerando che è al primo anno della categoria ragazzi. La gara era valida come selettiva per l’ammissione alla seconda Regata nazionale di Piediluco a maggio. Per gli atleti liguri vi erano a disposizione solo due posti e, dopo aver ottenuto il secondo tempo nelle batterie eliminatorie, Michelangelo si è ripetuto nella finale a sei dietro all’atleta della Murcarolo conquistando così oltre all’argento anche la qualificazione ad una gara nazionale.

Nela stessa specialità del singolo Under 17 erano impegnati anche gli altri due atleti savonesi Giulio Boatini e Francesco Cannatello che hanno ottenuto rispettivamente un sesto e un nono posto su dodici partecipanti.

Infine Michelangelo, Giulio e Francesco si sono piazzati al quarto posto nella specialità del quattro di coppia Under 17 assieme all’atleta Mclaren della Can. Sanremo, dietro alla Can. Limite sull’Arno, Vittorino da Feltre, Pontedera al termine di un’ottima gara tenendo conto del fatto che questo equipaggio è appena stato formato ed era alla sua prima esperienza.

Giornata positiva quindi per i canottieri della Lega Navale savonese, che hanno confermato di saper competere con avversari forti di Società più strutturate, e soddisfazione da parte dei tecnici Franco Badino e Federica Perata che vedono così premiato il lavoro svolto.