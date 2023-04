Ponente. “Siamo tornati ad una situazione di caos nella fornitura della cannabis per piani terapeutici, dopo una prima fase di erogazione tanti di noi rimangono senza per due o tre mesi”. Così la voce dei pazienti in cura presso l’ambulatorio per la terapia del dolore e somministrazione di cannabis terapeutica.

“Dopo la prima visita e le cure stabilite l’approvigionamento dei medicinali a base di cannabis è venuto a mancare, anche nel periodo dei sei mesi successivi per la revisione e l’aggiornamento previsto sulla situazione clinica” aggiungono. E se è vero che la Asl 2 ha ripristinato il reparto nella sua piena funzionalità è altrettanto vero sono tornate le proteste per l’impossibilità di ricevere le dosi indicate per la terapia.

“E non ci risulta un problema di scorte, il prodotto c’è, è una questione di distribuzione che ci appare lacunosa e non a garanzia delle indicazione terapeutiche necessarie. Negli ultimi tempi, inoltre, per compensare alle mancate somministrazioni, sono stati proposti medicinali alternativi, per noi inaccettabili e tra l’altro in alcuni casi clinici anche controproducenti…”.

Le risposte da Regione e Asl 2 sono arrivate nel corso di un recente tavolo tecnico che si è svolto proprio negli uffici regionali, alla presenza dello stesso assessore regionale Gratarola, con una rappresentanza dei pazienti già protagonisti di forti proteste per quanto era accaduto sulla struttura sanitaria pietrese.

Le giacenze di cannabis presso l’ospedale San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure dovevano rassicurare coloro che sono affetti da patologie croniche, gravi e/o criticità fisiche sul dosaggio per l’estate secondo la programmazione di trattamento necessario, questo, anche in attesa di una completa riorganizzazione del reparto sanitario dopo il pensionamento dell’ex primario Marco Bertolotto.

“Dai canali di arrivo dei prodotti come le farmacie non c’è stato modo di avere risposta per le dosi previste, se c’è una problema solo di distribuzione si risolva e si possa contare su un reparto in grado di rispondere alle esigenze sanitarie di tanti pazienti, che hanno visto peggiorare le loro condizioni proprio a causa di un dosaggio troppo a singhiozzo dei medicinali, condizione che ha riguardato anche i più gravi, con patologie che richiedono un opportuno e continuo dosaggio” spiegano ancora i pazienti.

Proprio loro avevano iniziato anche una battaglia legale in merito ai mancati servizi sanitari erogati, con una prima diffida inoltrata proprio a Regione e Asl. In seguito un inizio di riassetto operativo della Terapia del Dolore, tra Pietra e Savona – aspetto tra l’altro critico per gli spostamenti da parte dei pazienti -, ripartenza a pieno regime di visite e prescrizioni e poi ancora l’inizio di un incubo per tanti malati che invece attendono certezze e sicurezze terapeutiche.

Ora si attende una piena riorganizzazione del reparto e di come sarà inserito nel complessivo piano sanitario regionale e della sanità savonese, in un territorio nel quale il numero di pazienti in cura con cannabis è molto elevato.