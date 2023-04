Cane attacca la sorella del padrone, una 53enne grave al Santa Corona

Liguria. Trasporto d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure per una 53enne che questo pomeriggio è stata morsa ripetutamente da un cane rottweiler, a Soldano, nell’imperiese. Secondo quanto riferito su Riviera24, la cinquantenne da qualche giorno si stava occupando degli animali del fratello, il quale è andato in ferie con la moglie.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che hanno sentito le urla della donna. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna a terra, in un lago di sangue: il cane era al suo fianco e ringhiava all’avvicinarsi del personale medico. Per questo i carabinieri non hanno potuto far altro che sparare all’animale a una spalla, ferendolo, ma non uccidendolo.

La donna ha riportato lesioni alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia. Vista la gravità delle lesioni, oltre al personale sanitario del 118 e di un equipaggio di Ponente Emergenza di Bordighera, è stato allertato l’elisoccorso Grifo, che è giunto sul posto, senza però riuscire a verricellare la ferita vista la presenza di alberi ad alto fusto e cavi.

A questo punto, il personale medico ha deciso di trasferirle la ferita all’eliporto dell’ospedale Saint Charles di Bordighera per essere trasportata dall’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.