Cambia Carcare: “Negli ultimi 10 anni diminuiti i residenti, ci impegneremo per riportare i servizi in città”

Carcare. “Il nostro impegno sarà finalizzato a ridare a Carcare e a Vispa l’immagine che merita come cittadina di residenza e servizi”. A dichiararlo è la lista “Cambia Carcare”, capitanata da Rodolfo Mirri che sottolinea come negli ultimi dieci anni sia diminuito il numero di residenti nel paese.

“Carcare è sempre stata una cittadina centrale, vivibile, accogliente e con buona qualità dei servizi ed è grazie a questi punti forti che ha sempre avuto un alto indice di gradimento residenziale – dicono dal gruppo – Per la sua centralità, fino al 2010, ha registrato un alto indice di gradimento residenziale – abitativo incrementando la popolazione fino al picco di 5.689 residenti registrato al 31 dicembre 2009. Nell’ultimo decennio, però, purtroppo si è evidenziata una preoccupante inversione di tendenza: al fine del 2022 i residenti erano 5263”.

Sono dunque 426 gli abitanti in meno, “noi – sottolineano da “Cambia Carcare”. – intendiamo impegnarci per far risalire il numero di residenti e far diventare la nostra cittadina di nuovo attrattiva”.

Per farlo la lista si prefigge come priorità “il confronto, la partecipazione ed il dialogo attivo con tutti i cittadini e le associazioni, senza discriminazione alcuna”. “Il nostro programma elettorale – concludono – è concreto e operativo”.