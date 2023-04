Carcare. “Carcare deve tornare ad essere la perla della Valbormida così come lo era una volta. Bisogna far rivivere il commercio, tenere il paese pulito, la sicurezza deve essere garantita, solo così la gente sarà invogliata a venire di nuovo nel nostro amato paese”. È questo l’obiettivo che si prefigge l’aspirante sindaco Rodolfo Mirri che questo pomeriggio, oltre a presentare i candidati della lista, ha illustrato le proposte e le idee di “Cambia Carcare”.

Diversi i temi al centro del programma di Mirri. A partire dall’ambiente: “Noi non elimineremo mai tutti gli alberi che sono stati abbattuti in via Abba dall’attuale amministrazione – afferma il candidato sindaco – Noi ci batteremo affinchè un inceneritore non sia realizzato in Valbormida, come invece ha chiesto il sindaco uscente Christian De Vecchi: tra le ipotesi, infatti, si è parlato di installarlo a Ferrania, se così fosse andrebbe a discapito anche e soprattutto dei cittadini di Vispa”.

Sempre riguardo all’ambiente, Mirri punta sulla creazione e sviluppo di comunità energetiche, “in modo – dice – di ottenere effetti immediati e concreti sia dal punto di vista ambientale che di risparmio sulle bollette”. Tra gli obiettivi anche quello di “aumentare il verde urbano e di mettere a disposizione reti wi-fi pubbliche e condivisibili”.

Tra i temi principali del suo programma anche la sanità: “Ci batteremo per riavere un pronto soccorso in Valbormida, siamo convinti che il riconoscimento di area disagiata sia la soluzione giusta ed è questo che continueremo a ribadire alla Regione”.

Attenzione poi ai giovani e agli anziani: “Sono tanti a Carcare, bisogna trovare delle alternative – sottolinea Mirri – per questo in lista abbiamo una 18enne e tre pensionati: loro conoscono le esigenze e i problemi che devono affrontare queste fasce di età”. Riguardo ai più piccoli, tra i punti del programma di “Cambia Carcare” quello di migliorare e potenziare le aree gioco e mettere a disposizioni camp estivi gratuiti in base all’Isee delle famiglie, oltre che valorizzare il polo scolastico. Mentre per la terza età, Mirri vorrebbe incrementare i servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale rivolta alle persone anziane, ma anche con disabilità oppure a rischio emarginazione sociale.

guarda tutte le foto 9



“Cambia Carcare”, Mirri presenta il programma

Il candidato parla poi di commercio: “Bisogna aiutare le attività commerciali, rivedendo anche le attuali tasse comunali che gravano su di esse, cercare contributi per lo sviluppo commerciale cittadino e collaborare con le associazioni di categoria”. Un processo che passa anche attraverso la riqualificazione del centro storico, il potenziamento della pulizia e del decoro urbano e la promozione del paese: “Carcare ha delle eccellenze storiche culturali che bisogna valorizzare. Da anni, ad esempio, si parla di istituire un museo della fisarmonica, ma sono rimaste sempre e solo parole. Noi ci attiveremo affinché venga realizzato, grazie alla donazione di oltre 700 strumenti da parte di una famiglia carcarese”.

Tra gli obiettivi di “Cambia Carcare”, anche il rilancio della Pro Loco: “È assurdo – commenta – che un paese come Carcare non sia più attiva e questo mi dispiace molto considerando che nel 1999 sono stato io a costruirla”. Mirri poi promette anche sostegno alle associazioni e alle attività sportive: “Vogliamo essere di supporto e aiuto per tutti, dovremmo fare una mappatura per vedere quali sono problemi e come risolverli, attraverso il reperimento di contributi nazionali ed europei”.

“Carcare non ha bisogno delle passerelle che costano 800mila euro – sottolinea Mirri – riferendosi ai lavori di via Abba -, ma di progetti concreti e realizzabili. Se vinceremo noi, seguiremo un piano articolato negli anni e non l’improvvisazione, al contrario di quanto fatto da questa amministrazione che non ha pianificato ma solo improvvisato”.

Tra le critiche mosse contro l’attuale giunta anche quella di non aver rispettato le indicazioni del revisore dei conti per risanare il disavanzo di bilancio di 326mila euro. “È dovere di un gruppo consigliare e di un candidato far capire ai cittadini la situazione che oggi c’è in Comune – evidenzia Mirri – Nel 2022 il Comune sarebbe dovuto rientrare di una parte (pari a 156mila euro) del debito: ma non solo non è stato fatto, il debito è ulteriormente salito di circa 70mila euro, come sottolineato nella sua ultima relazione dal revisore dei conti. Inoltre, il sindaco nel consiglio comunale del 25 maggio 2022 aveva dichiarato che per rientrare del debito avrebbe aumentato l’Imu e tolto l’addizionale Irpef sotto i 8.300 euro, misure che sono state votate a favore dall’assessore ai Servizi sociali e attuale candidato sindaco Alessandro Ferraro. Noi, come minoranza, invece ci siamo fortemente opposti: non riteniamo corretto che, per rientrare di scelte sbagliate dell’amministrazione, i cittadini debbano pagare di più l’Imu e soprattutto che anche i bisognosi siano tassati”.

“Queste misure, tra l’altro, non hanno avuto il risultato sperato da De Vecchi e la sua giunta, il debito infatti è cresciuto e dovrà essere sanato entro un anno e mezzo. Chiunque vincerà le elezioni, dovrà fare i conti con quasi 400mila euro di disavanzo, il tutto per i disastri creati da questa amministrazione”.

“Il 14 e il 15 maggio quindi la scelta per i cittadini sarà facile, per una volta (cosa rara per Carcare) saranno solo due le liste e quindi sarà come un referendum: i carcaresi avranno la possibilità di decidere se optare per la continuità, con tutti i danni che hanno creato fino ad oggi, oppure il cambiamento e quello siamo noi” conclude Mirri.

LA LISTA “CAMBIA CARCARE”

Rodolfo Mirri, 64 anni, agente immobiliare, consigliere comunale uscente

Irene Astegiano, 18 anni, studentessa

Tiziana Cagnone, 51 anni, laureata, docente/educatrice

Diego Capizzi, 33 anni, diplomato, operaio

Enrico Casanova, 48 anni, diplomato, operaio

Simone Formento, 48 anni, diplomato, autista soccorritore 118

Valentina Grenno, 44 anni, diplomata, impiegata pubblica amministrazione

Daniela Lagasio, 71 anni, medico in pensione, consigliere comunale uscente

Massimo Marini, 62 anni, pensionato già imprenditore

Beatrice Scarrone, 27 anni, laureata, docente

Adriana Ventura, 72 anni, pensionata già impiegata 3M

Igor Verdirame, 48 anni, diplomato, guardia giurata

Simone Ziglioli, 45 anni, laureato, impiegato