Calcio, tempo di bilanci in casa Vadese. Saltarelli: “Annata maledetta, ma ottimo girone di ritorno”

Vado Ligure. Domenica mattina si è concluso il girone B del campionato di Prima Categoria. Tra i tanti verdetti emessi vi è stato anche quello riguardante la Vadese, squadra estromessa dai playoff ma risultata in crescita rispetto sia alla scorsa stagione che al girone d’andata disputato nel 2022.

Nell’ultima gara stagione ad imporsi con il risultato di 1-2 è stato il Savona guidato da mister Frumento. Al termine del match ad intervenire per raccontare l’annata vissuta dagli azzurrogranata è stato Tony Saltarelli, allenatore il quale ha esordito analizzando la prestazione offerta contro il Vecchio Delfino: “Oggi abbiamo assistito ad una classica partita di fine stagione, è stata una festa che ha visto come protagonisti i bambini del nostro settore giovanile. Mi dispiace aver perso una sfida che a mio parere meritavamo almeno di pareggiare, purtroppo però abbiamo pagato l’esserci fatti due gol da soli. Abbiamo iniziato bene, lo sbagliare un rigore immediatamente prima di subire il gol del raddoppio avversario tuttavia ci ha tagliato le gambe. L’anno trascorso è stato maledetto, adesso inizieremo a programmare in vista del futuro”.

L’intervistato si è poi soffermato sull’analisi della stagione: “Abbiamo disputato un ottimo girone di ritorno cercando di recuperare qualche giocatore che, purtroppo, non abbiamo potuto schierare praticamente per tutto l’anno. La nostra classifica, rispetto alla scorsa annata, è stata migliorata, considerando che era il nostro terzo anno in Prima Categoria direi che possiamo essere soddisfatti. Inoltre, mi auguro che il prossimo anno possa fermarsi la serie di infortuni verificatasi vissute durante questa stagione. I playoff, con la rosa di cui disponevo, erano il minimo a cui potevamo ambire. Purtroppo alla fine abbiamo pagato la falsa partenza in campionato. Adesso continueremo ad allenarci ancora per un paio di settimane poi, tra un paio di mesi, valuteremo tutte le mosse utili per migliorare”.

Su quali reparti si interverrà in maniera particolare? Troppo presto per dirlo secondo Saltarelli: “Al momento ho abbondanza pressochè ovunque. Se qualcuno andrà via investiremo per acquistare qualcuno di pari livello se non superiore, noi ci saremo e vorremo continuare ad essere una squadra temibile per tutti. Cercheremo come di consueto di allestire una formazione competitiva”.

Infine l’allenatore della Vadese ha concluso dichiarando: “La continuità potrebbe essere un valore aggiunto, la nostra ossatura è nota e ci sono giocatori che giocano con noi dal primo anno. Ninivaggi, Salis, Marchi, Giannone e Brondo sono giocatori che, se ritrovati, potrebbero permetterci di svoltare. La Vadese c’era, c’è e ci sarà per cercare di dare fastidio lassù in alto, questo sarà il nostro obiettivo”.