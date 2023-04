Calcio, Soccer Borghetto ai saluti. Ferrara: “Chiusa una pagina. Loano? A metà maggio novità”

Borghetto Santo Spirito. “In sei anni non ho dovuto dimostrare niente a nessuno, facendo sempre tutto per il bene del mio paese“. Così parla Andrea Ferrara, il presidente di un Soccer Borghetto destinato a chiudere i battenti all’interno del comprensorio borghettino. La fusione con la San Francesco Loano di Diego Burastero è uno degli argomenti topic del momento, nonostante venga consigliato equilibrio nelle valutazioni siccome novità effettive sono attese tra circa un mesetto.

Una cosa è sicura, ovvero che il Soccer non farà calcio nel proprio paese di provenienza. Il motivo? Lo spiega Ferrara: “Ho avuto dei confronti con l’altra società di Borghetto ma c’è mai stata un’apertura per una collaborazione. Il mio progetto deve andare avanti e andremo dove la gente ci merita e ci apprezza. Un ringraziamento a tutti i commercianti e tifosi che in tutto questo tempo ci hanno sostenuto. Borghetto ormai è una pagina chiusa, non si tratterà di un passo indietro bensì di due in avanti“.

Ieri il sindaco Giancarlo Canepa ha rilasciato un commento sulle questione. Un punto particolare del suo discorso è stato caratterizzato dal “fastidio per delle dichiarazioni calunniose“. Il presidente biancorosso ci tiene a dissociarsi da essi: “Gli ho già comunicato di persona il mio pensiero. Anche con lui ci sono stati diversi confronti però le idee tra le due società erano talmente diverse da non poter fare calcio insieme, volendolo fare in quella che è casa mia. Allora ci sarà una continuazione del progetto Soccer ma da un’altra parte”.

“Già da metà maggio si saprà qualcosa. Direzione Loano? Direi che sia la destinazione più probabile, ci saranno novità” conclude Andrea Ferrara. Non resta che aspettare la fine di tutti i campionati dilettantistici per poter osservare più da vicino l’evolversi della situazione, presumibilmente tra Borghetto e Loano.