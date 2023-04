Calcio, Scalvini agguanta il Torneo delle Regioni: “Consapevoli sin dall’inizio”

Una Liguria implacabile quella vista al Torneo delle Regioni Under 19. La squadra guidata da mister Chiappucci ha compiuto una vera e propria cavalcata e, battendo il Friuli Venezia Giulia ai calci di rigore, si laurea campione. Una bella soddisfazione per tutto il movimento calcistico ligure, ma anche per questi giovani calciatori che si sono goduti a pieno ogni momento di un’esperienza impossibile da dimenticare.

Tra i protagonisti della competizione c’è Tommaso Scalvini, portiere dell’Albenga decisivo in più occasioni, non da meno nella finale: è sua l’unica parata della lotteria che ha poi portato la rappresentativa regionale al successo definitivo. “Innanzitutto vorrei fare i complimenti alla squadra e allo staff per questi incredibili giorni passati insieme – sottolinea un emozionato Scalvini -. Stando sempre uniti e in sintonia ci siamo trovati tutti molto bene sia dentro che fuori dal campo. Nessuno avrebbe mai pensato che saremmo riusciti ad arrivare così lontano, ma abbiamo dimostrato quanto l’intesa del gruppo sia la cosa più importante. Già dalla prima partita siamo diventati consapevoli delle nostre capacità, riuscendo a vincere, anche se con fatica contro la Sardegna, e successivamente riuscendo a passare come primi nel girone e infine alle fasi eliminatorie abbiamo giocato ancora con più sintonia riuscendo a portarci a casa il titolo. Il momento più felice del torneo? Credo sia stato il rigore decisivo che ho segnato nel quarto di finale, una gioia immensa, ma anche quello parato oggi“.

Poi un commento sull’attuale stagione trascorsa in bianconero, in via di conclusione con il primo match point per la Serie D contro l’Arenzano di domenica: “Sono felicissimo di aver giocato parecchie partite e di allenarmi con un grandissima squadra, soprattutto di allenarmi con il portiere più forte dell’Eccellenza, Radu Mitu, e con Stefano Ancona. Mi sono fatto trovare pronto quando il mister mi ha chiamato in campo e stiamo facendo un cammino importantissimo visto che siamo primi dalla prima giornata: stiamo per raggiungere un obiettivo incredibile che tutta Albenga si merita“.

“Voglio dedicare questo trofeo a mio padre e mia madre che ogni domenica sono lì sugli spalti a vedermi. Questo è tutto grazie a loro” conclude la giovane promessa del calcio ligure.