Calcio, Savona. I camerunensi Kami e Mbvouvoumou: “Biancoblù l’anno prossimo? Mai dire mai”

Hanno assistito al match tra il Savona e la Vadese i due calciatori del Camerun Abdoul Kami e Fabrice Mbvouvoumou, contattati a inizio stagione dal club biancoblù per essere le punte di diamante del rilancio sportivo e non solo del club. Alla fine, l’arrivo in città è arrivato soltanto ieri. “Una bella città, accogliente”, afferma Abdoul Kami presente insieme a Fabrice Mbvouvoumou allo stadio “Chittolina”.

“Siamo entrati in contatto con Cittadino tramite il vecchio presidente Cannella. Abbiamo passato una stagione senza giocare visto quello che poi è successo in seno alla società”, aggiunge Kami. Nello specifico, problemi con le tempistiche hanno spinto dirigenza e staff tecnico a optare per non farli approdare in biancoblù. Ora, Frumento li ha voluti incontrare per scusarsi e provare ad aiutarli a trovare una sistemazione calcistica in Italia, qualora lo desiderassero.

E a questo proposito, Kami è chiaro: “Siamo venuti in Italia per giocare a Savona. Quindi potremmo giocare qui se tutto andasse per il meglio”. Poi parola al regista Mbvouvoumou: “Che tipo di giocatore sono? Un giocatore intelligente, mi piace il gioco in Italia”. Kami al momento soggiorna a Saint

Étienne mentre Mbvouvoumou a Parigi in Francia. Solo il tempo dirà se li vedremo in campo con i colori biancoblù. Chiosa infina sulla squadra: “Un’ottima squadra, sta giocando bene”.