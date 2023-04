Calcio, Savona: e alla fine arrivarono i camerunensi. Frumento: “Qui per aiutarli”

Savona. Tre le tante situazioni che hanno lasciato perplessa la piazza in una stagione in cui per il Savona il confine tra commedia e tragedia sportiva è stato quantomai labile, la volontà della società di rinforzare la squadra pescando dal Camerun ha spesso suscitato l’ilarità di molti. Eppure, come già confermato da mister Ermanno Frumento in conferenza stampa, alla fine i due giocatori sono arrivati. Alle soglie del 1 aprile, ironia della sorte, e in tempo per vedere l’ultima partita: domani alle 11:00 al “Chittolina” contro la Vadese.

Abdoul Kami e Fabrice Mbvouvoumou sono giunti in città al termine di un lungo viaggio in treno, con partenza da Saint-Etienne in Francia, dove soggiornavano da circa due mesi. I due giocatori sono ospiti del capitano della squadra Riccardo Quintavalle. L’allenatore Ermanno Frumento ha voluto con forza incontrare di persona i due giocatori, tanto da farli giungere in Liguria a proprie spese.

“Glielo dovevo – ha spiegato il tecnico – perché abbiamo fatto perdere loro una stagione. Li voglio incontrare personalmente anche e soprattutto per dar loro una mano attraverso i miei contatti. Spero di aiutarli a trovare sbocchi nel calcio qui in Italia qualora decidessero di proseguire in questo Paese la loro carriera. Come già detto, una volta arrivati in Europa, non aveva più senso farli venire a giocare qui con la situazione in cui eravamo”. Sul proprio futuro: “Sono stanco, ma mi piacerebbe raggiungere le 900 panchine, ne servirebbero ancora una cinquantina”.

Tornado al campo, dicevamo dell’ultima partita della stagione. Un’annata tribolata fin dall’estate, con vicende arcinote, ma che stava assumendo fascino dopo le prime dieci giornate, con una formazione biancoblù in lotta un po’ a sorpresa per i vertici. Tra i tanti errori di comunicazione della società, anche quello madornale di valutazione dopo le sconfitte contro Letimbro e Pra’ FC, quando si era reputata “persa” la possibilità di un salto di categoria. Vista la frenata di tutte le squadre al vertice, un abbaglio colossale a posteriori.

Che ne sarà del Savona è ancora presto per dirlo. Per ora, a livello di annunci – tra la miriade di promesse estive, la costruzione dello stadio ad Altare et similia – almeno uno è stato in extremis mantenuto: “I camerunensi sono arrivati”. Un epilogo da cui escono ancora una volta vincenti giocatori e allenatore, bravi nell’onorare i colori del Vecchio Delfino e per questo mai contestati dalla tifoseria. Non a caso, sia il tecnico Frumento sia il gruppo squadra sono attenzionati anche dal neonato Città di Savona.