Calcio. Risultati e verdetti di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Promozione (30^ giornata)

Domenica di verdetti sui campi dei dilettanti. In virtù del Torneo delle Regioni, non è scesa in campo l’Eccellenza. In scena, invece, l’ultima giornata del campionato di Promozione. Tra i verdetti che riguardano le squadre savonesi, la salvezza diretta del Bragno ottenuta grazie alla vittoria 2 a 1 sulla Campese. Giornata di celebrazioni per il Pietra Ligure (l’intervista a Mario Pisano), che ha alzato al cielo la coppa celebrando ufficialmente la vittoria del campionato. Sarà finale play off tra le rivali genovesi Serra Riccò e Praese. Campese e Ospedaletti le squadre ai play out. Hanno salutato la categoria la Golfo Dianese e la Baia Alassio.

Baia Alassio 1 – Soccer Borghetto 2; Borzoli 1 – Ceriale 1; Golfo Dianese 0 – Celle Varazze 2; Legino 2 – Serra Riccò 1; New Bragno 2 – Campese 1; Ospedaletti 3 – Ventimiglia 2; Pietra Ligure 3 – Sampierdarenese 2 (cronaca); Praese 3 – Carcarese 1 (cronaca).

Classifica finale: Pietra Ligure 73; Serra Riccò 63; Praese 61; Borzoli 50; Sampierdarenese 49; Ventimiglia 48; Celle Varazze 47; Soccer Borghetto 44; Carcarese 42; Legino e Ceriale 40; New Bragno 32; Campese 26; Ospedaletti 25; Golfo Dianese 15; Baia Alassio 11.

Prima Categoria (Play off e Play out)

La finalissima play off del Girone “A” è andata al Camporosso, che ha legittimato gli undici punti di vantaggio rispetto alla San Francesco Loano al termine della regular season. Gli imperiesi si sono imposti 3 a 2 rimontando il doppio svantaggio. Loanesi avanti con Totaro e Donà ma poi “sorpassati” dai sigilli di Luci, Crudo e Ziti. La finalissima del Girone “B” ha visto imporsi il Pra’ FC per 3 a 2 sulla Spotornese (la cronaca del match). Genovesi avanti con due goal, di cui uno dal dischetto, messi a segno da Arcidiacono. La Spotornese ha accorciato con Carminati ma ha poi subito incassato il 3 a 1 (Favorito). Finale di gara reso frizzante dall’espulsione di Arcidiacono e dal goal di Intili.

Nella sfida di andata dei play out, doccia gelata per la Priamar Liguria, che cede 2 a 1 sul campo del Città di Cogoleto subendo il secondo goal a recupero inoltrato. Bisognerà vincere a Zinola per mantenere la categoria. Il Mallare retrocede in Seconda Categoria. I “lupi” perdono anche la finale play out di ritorno contro l’Oneglia (1 a 2) ma il verdetto era già stato segnato dal 5 a 0 dell’andata.

Si è giocata anche la semifinale di andata per il titolo regionale, partita più per il prestigio che per raggiungere reali obiettivi visto che le squadre in questione sono già certe del salto in Promozione. Tra Quiliano&Valleggia e Pontelungo è finita 1 a 1. Ingauni avanti con Guardone, quilianesi in goal con Tedesco. Si deciderà tutto al “Riva”.

Seconda Categoria (Play off)

La finalissima tra Cengio e Rocchettese ha arriso ai padroni di casa, che in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season avevano due risultati su tre a disposizione al termine dei supplementari. Non è servito però questo vantaggio visto che i granata hanno vinto 3 a 1.