Calcio, Plodio salvo: anche Javier Zanetti si complimenta con il club

La salvezza del Plodio in Prima Categoria senza passare dai play out era l’obiettivo posto dal direttore sportivo Fabio Abate a inizio stagione. Per il dirigente valligiano, al traguardo centrato si è aggiunta una gradita e simpatica sorpresa.

Interista, Abate si è visto recapitare i complimenti per il mantenimento della categoria dal campione dell’Inter e della Nazionale argentina Javier Zanetti.

Come ha fatto Zanetti a venire a conoscenza delle vicissitudini del club del piccolo comune della Val Bormida? Collegamento semplice, vista l’amicizia che lo lega al responsabile del settore giovanile della Cairese Sergio Soldano, icona del calcio locale che la scorsa settimana ha preso parte e collaborato alla realizzazione dei camp organizzati da “Pupi” a Malta.