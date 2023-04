Calcio. Play off e play out, un meccanismo da aggiustare?

Tutti i campionati dilettantistici prevedono i play off e i play out. Una formula che consente di tenere “sulla corda” il maggior numero di squadre possibile regalando campionati più avvicincenti e, perché no, scontri diretti che aumento l’interesse per tutto il movimento.

Un meccanismo che tutela le squadre meglio classificate con la regola dei 7 o 5 punti a seconda del numero di partite di un torneo ma soltanto in parte. In sostanza, se tra seconda e quinta o tra terza e quarta il gap di punti è pari o superiore alle due cifre menzionate “salta” la semifinale e si passa direttamente alla finale play off. A questo punto possono sorgere però sfide tra squadre con tantissimi punti di distacco. Un esempio recente, ma come ve ne sono da tempo, è la finale play off del Girone “A” di Prima Categoria, che vedrà il Camporosso opposto alla San Francesco Loano, squadra che ha collezionato ben 11 punti in meno rispetto agli imperiesi. In sostanza, sei punti di distacco hanno impedito all’Andora di fare la semifinale, mentre con un gap di undici si disputa la finale.

Un discorso analogo si può fare con i play out. Passando al Girone “B”, se la Letimbro (24 punti) fosse stata ulteriormente penalizzata di un punto (qui la vicenda dei gialloblù) avrebbe dovuto giocare contro la Priamar Liguria e, in caso di sconfitta, avrebbe rischiato di retrocedere disputanto una sfida di andata e ritorno contro il Città di Cogoleto, che ha chiuso a quota 15 punti. In entrambi i contesti citati, la regola della vittoria alla miglior classificata in caso di pareggio dopo 120 minuti risulta, come si suol dire, un “brodino”.

In Eccellenza, invece, non si giocano i play off per salire. La seconda in classifica va direttamente agli spareggi nazionali. L’allenatore della Cairese Diego Alessi, in occasione della diretta “Mixed Zone” sulla pagina Facebook di Ivg Sport, ha lanciato la proposta di inserirli come accade in altre regioni.

Le possibilità sono infinite così come le possibili soluzioni, tra cui quella che nulla cambi.