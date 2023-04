Calcio, Pietra promosso in Eccellenza. Filadelli: “L’anno scorso la gente si è divertita, quest’anno abbiamo dato lezioni a tutti. Coronamento di una stagione pazzesca”

Pietra Ligure. Cori, abbracci e qualche lacrima. Questi gli scenari dopo il triplice fischio del signor Ucci di Genova, quando il De Vincenzi si è lasciato andare ad una bella festa tutta biancoceleste: il Pietra ha battuto il Ventimiglia garantendosi la promozione in Eccellenza con due giornate d’anticipo. Il dg Luca Filadelli, sceso dalla tribuna, è stata proprio una delle persone più coinvolte emotivamente, nonostante lo abbia negato col sorriso in apertura di conferenza stampa. Le sue parole toccano diversi punti, non tralasciando anche la rimozione di qualche sassolino dalla scarpa al termine di una vera e propria annata da record.

Una stagione durata due anni

“Non ci siamo mai fermati – esordisce Filadelli -. Abbiamo lavorato duro, credendo in noi stessi e sentendo un senso di responsabilità nei confronti delle persone che ci rappresentano. Era troppo importante non deluderle e lasciarle ad un destino che non era il nostro. Un pensiero particolare va anche a chi non c’è più perché Luigino Fulvio rimarrà sempre con noi. Non posso dimenticare il mio primo anno a Pietra, dove le critiche sono state fin troppo eccessive sulla mia figura. Ero visto come il ragazzino giovane che chissà cosa poteva fare all’interno della società, dimenticandosi che concludo la mia decima stagione da tesserato all’interno della LND. Luigino ha creduto in me più di tutti gli altri e alla prima possibilità ha spinto fortemente per darmi la carica sportiva più alta che c’è in una società di calcio. Per questo, e non solo per questo, lui sarà sempre nel mio cuore”.

Il segreto è la programmazione

Il dg biancoceleste in questo senso attribuisce un grande merito a Mario Pisano: “Lui è sia il migliore allenatore in Liguria sia il miglior dirigente in Liguria, sapendo fare tutto quanto. Penso che nel 2019 il Pietra Ligure sia stato assolutamente fortunato ad aggiungergli la mia figura. C’è stata una forte programmazione anche quando i risultati non ci hanno dato ragione”. E proprio su questo punto ecco i sassolini dalla scarpa da tirare fuori: “Tanta gente ha parlato di tre retrocessioni, ma sono tutte menzogne. Nella stagione 2019/2020 abbiamo passato una stagione travagliata, non solo nel campo, e i risultati stavano dicendo che il Pietra poteva retrocedere, ma mancavano ancora otto partite alla fine. Non credo che quest’anno avessimo già vinto il campionato otto domeniche fa. Siamo ripartiti dopo il COVID e tutti sanno che questa società ha patito più di tutti quella situazioni. Avevamo un budget ridicolo per fare l’Eccellenza, basti pensare che ci sono squadre che spendono di più in Prima Categoria, e abbiamo fatto una squadra stellare. Forse la gente non se lo ricorda, ma nell’ultima partita di campionato abbiamo dato una bambola al Genova Calcio, una delle squadre più organizzate con a capo il secondo allenatore più bravo della Liguria, ovvero Beppe Maisano. Con l’interruzione del campionato e la successiva ripresa, noi non avevamo più niente da giocarci venendo tolte le retrocessioni, quindi abbiamo deciso di ridurre i costi. e qui ci è stato detto che siamo retrocessi una seconda volta. Abbiamo iniziato la terza stagione, quella dello scorso anno, in cui abbiamo fatto delle partite meravigliose dando vita ad un gruppo di ragazzi giovanissimi. Sicuramente abbiamo commesso qualche errore, ma al pena è stata sproporzionata e ci siamo trovati declassati, non retrocessi, con la gente che si è divertita. Quest’anno abbiamo dato lezioni a tutti, venendo stuzzicati costantemente senza reagire, vincendo il campionato di Promozione più competitivo degli ultimi 20 anni”.

Filadelli continua: “La società Pietra Ligure è un modello da seguire. Le persone a capo si fidano di chi scelgono e sanno cosa vuol dire non avere pregiudizi nei confronti degli altri. Non è la vittoria di oggi a dare prestigio al Pietra, ma serve ad aprire gli occhi a chi di calcio capisce poco o niente. Si tratta più di un premio per noi per quello che abbiamo sofferto. E posso assicurare che finché al timone ci saranno Faggiano e Ricciardi queste cose non cambieranno”.

La stella di Gianmarco Insolito

Anche contro il Ventimiglia il numero 7 biancoceleste ha fatto vedere tutto il suo talento cristallino. Con 27 gol all’attivo, il capocannoniere del campionato potrebbe essere uno dei più richiesti dal panorama calcistico di zona e non solo. Filadelli, tuttavia, non ha il timore di nulla: “Insolito è arrivato a Pietra Ligure e mi era stato descritto come uno scalmanato e ingestibile. Per me è il più forte di tutti e sarei curioso di rivedere quelle persone che me lo descrivevano così per dimostrargli quante falsità hanno detto”.