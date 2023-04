Calcio, Pietra. Pisano celebra il ritorno in Eccellenza: “Ora godiamo. Ivaldi? Felice di averlo visto”

Pietra Ligure. Si conclude con una vittoria il grande percorso intrapreso dai bianco-celesti, usciti vincitori dalla sfida contro la Sampierdarenese per 3 a 2. Grande entusiasmo al “Giacomo De Vincenzi”, i tifosi e la squadra hanno potuto festeggiare la promozione dopo la premiazione e la consegna della coppa: il Pietra Ligure torna, dopo soltanto un anno, in Eccellenza.

Guidati da un eccellente Mario Pisano, allenatore dei biancocelesti, il quale ha elogiato la squadra per la meravigliosa stagione disputata: “Sono proprio contento dei miei giocatori. Dopo il gol di Battuello sono in pace con me stesso, ho moltissima stima e affeto nei suoi confronti, si è sempre fatto trovare pronto. Stiamo pensando al futuro, intanto abbiamo già pensato ad alcune idee con Filadelli”.

Tanta consapevolezza per aver trovato questo risultato con ampio merito, una squadra schiacciasassi dall’inizio alla fine del campionato: “Dopo tanti anni, mi sento di avere una squadra composta da giocatori polivalenti che mi hanno permesso di variare diverse situazioni di gioco: chiudiamo con la migliore difesa e il miglior attacco, perdendo solo 3 volte. Domenica scorsa una piccola scivolata, bravissimo il Celle ma avevamo la testa da un’altra parte. Peccato non aver raggiunto i 76 punti, volevamo superare il record della stagione 14/15 del Carlin’S Boys che, fino a quando non sono subentrati gli infortuni, pensavamo fosse un obiettivo abbordabile. Abbiamo creato qualcosa di incredibile, se siamo arrivati ad essere i favoriti per la vittoria finale, è grazie al lavoro di tutti: staff e giocatori sono stati fantastici“.

Adesso ogni pensiero è destinato alla prossima stagione, ma alcuni cambiamenti importanti sono già stati effettuati: “Abbiamo sostituito bravi ragazzi che giocano a calcio con giocatori di calcio. Se te costruisci una squadra con tanti ragazzi che giocano a calcio avrai dei picchi e dei cali. Con questo tipo di squadra raggiungi 43 punti in Eccellenza ma, nel momento che subentra la pressione, avere dei giocatori di calcio ti permette di incrementare la marcia. Con Filadelli abbiamo lavorato su questo, cercando giocatori con una mentalità più profonda che, abbinata con quella degli altri giocatori presenti in squadra, ci hanno permesso questo tipo di risultati: 25 partite imbattuta tolte le prima 3, di cui nel nostro momento florido abbiamo vinto 22 volte e pareggiato solo 3. Tutto è migliorabile, ci stiamo muovendo anche per soddisfare la società, che predispone le linee guida, cercando di costruire il Pietra Ligure più forte possibile“.

Pisano ha voluto spendere anche qualche parola sulla presenza del presidente Ivaldi, presente alla premiazione : “Mi ha fatto molto piacere incontrarlo e che ci abbia premiato, è la massima autorità del calcio ligure. Ci siamo sentiti una settimana fa, contento di aver ricevuto la sua chiamata. Gli avvenimenti dell’anno scorso sono ormai acqua passata: anche se siamo stati vittima di un cavillo burocratico, abbiamo dimostrato con i fatti che nonostante tutto non ci siamo abbattuti, ora testa alla prossima stagione”.