Pietra Ligure. Domenica scorsa c’è stata la festa tutta biancoceleste per il ritorno del Pietra in Eccellenza. Un campionato di Promozione dominato in lungo e in largo, come confermano dei numeri da record: 22 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte, 75 gol fatti e 20 subiti. Il sindaco pietrese, Luigi De Vincenzi, è sceso in campo al festeggiamento finale e si è espresso molto soddisfatto del risultato sportivo raggiunto dalla società locale.