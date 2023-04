Calcio, Millesywood replica a Zanardini: “Siamo una pagina goliardica, bastava fare più attenzione”

“Caro Mister Zanardini, caro ASD Pontelungo 1949, per una volta ci costringete ad essere seri”. Inizia così la nota dell’associazione Millesywood indirizzata all’allenatore granata, il quale a margine della vittoria che è valsa il campionato contro il Camporosso ha bacchettato il Millesimo per un post Facebook giudicato oltremodo irriverente (qui l’intervista rilasciata da Zanardini). L’associazione evidenzia la sua natura goliardica e sottolinea come l’allenatore abbia sbagliato bersaglio: “Non abbiamo nulla a che fare con il Millesimo”.



“Mister, – scrive Millesywood – ci hanno fatto ascoltare la tua intervista a fine partita dopo la vittoria del campionato e siamo rimasti straniti nel sentire le parole poco carine che hai indirizzato alla nostra associazione. Millesywood è una associazione senza scopo di lucro che si occupa di organizzare eventi ludico ricreativi per pura beneficienza e fa dell’ironia e, soprattutto, della goliardia uno dei suoi punti di forza.

“Se aveste visionato con più attenzione i post pubblicati sulle nostre pagine e non vi foste fermati solo ai titoli e ad una singola immagine, vi sareste accorti il modus operandi della nostra associazione che nulla c’entra con l’ASD Millesimo Calcio (società sportiva del paese). Proprio i ragazzi giallorossi sono stati, più volte oggetto delle nostre mire satiriche. Così come anche le “più alte cariche” del nostro paese.

Se anche la goliardia deve essere imbavagliata e non riesce ad essere compresa allora ci rimane solamente un mondo vuoto e incazzoso. E da questo noi ci distacchiamo totalmente. Potremmo, infatti, stare qui a far polemica sui commenti, altrettanto poco graditi, che abbiamo ricevuto da alcuni vostri tesserati, ma la polemica non fa parte del nostro modo di approcciare la vita e soprattutto lo sport e il divertimento. E quindi Complimenti per la vittoria del campionato e…. al prossimo post.

Dopo la vostra menzione Millesywood sarà sicuramente più seguito e ci aiuterà a far conoscere ancora meglio la nostra realtà associativa e benefica. I ragazzi di Millesywood”.