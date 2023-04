Calcio, Marinelli a Rossello: “Progetto serio per il calcio? Eccolo, è l’Albenga”

L’assessore allo sport Francesco Rossello, commentando la stagione magica della Rari Nantes, ha auspicato che anche per il calcio – in riferimento alle note vicende del Savona – possa nascere “un progetto serio”.

Parole che hanno stuzzicato l’ex numero uno del Savona Simone Marinelli, ora alla guida dell’Albenga, formazione che si trova ad appena tre punti dalla promozione in Serie D.

“C’è qualcosa che non quadra…I dirigenti seri i progetti veri e sostenibili”, ha scritto Marinelli pubblicando la classifica del campionato di Eccellenza ligure indicando l’Albenga. Le ruggini tra Marinelli e Rossello risalgono alla questione relativa al progetto per lo stadio presentato da Marinelli e che non aveva trovato i favori dell’amministrazione comunale. Marinelli aveva portato poi il settore giovanile a svolgere un “allenamento di protesta” in piazza Sisto IV.