Calcio, lo Speranza celebra i 100 anni dalla Serie A: mostra fotografica e camp con Gomis

Lo Speranza, storico club savonese radicato nel quartiere di Lavagnola, celebra il centesimo anniversario dalla disputa del campionato di Prima Divisione, la Serie A dell’epoca, con una mostra fotografica organizzata presso il centro commerciale Il Gabbiano di Savona, in corso Ricci. L’appuntamento è a domani mattina alle ore 11:15. Il titolo è eloquente: “Correva l’anno 1923. Lo Speranza F.B.C. arriva nella serie di A di quei tempi”.

Il club del presidente Bruno Bruzzone presenta così l’iniziativa, che arriva a 11 anni dalle celebrazioni del centenario: “La storia della squadra di calcio di Savona, fondata nel 1912 e sciolta illegalmente dal fascismo nel 1926, raccontata in una mostra. All’interno pannelli con foto, documenti storici, ritagli di giornale, formazioni dell’epoca. All’esterno l’area gioco dove tutti i bambini potranno “tirare un calcio di rigore” e conoscere le attività per i giovani che la A.S.D. Speranza organizza per bambine e bambini”.

Il secolo trascorso da quei momenti epici per la società rossoverde verrà inoltre impreziosito da alcune iniziative concernenti il settore giovanile, settore in cui la società vuole tornare protagonista come qualche anno fa. Per farlo, è notizia recente l’organizzazione di un camp portieri che darà la possiblità ai giovani savonesi di conoscere il portiere Lys Gomis, estremo difensore senegalese con trascorsi nel Torino e nel Lecce. L’iniziativa è previsa per la prima settimana di luglio.