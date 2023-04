Calcio, l’ex Savona e Albissola Balestrero conquista la Serie B con la FeralpiSalò

Grande soddisfazione per il calciatore ligure Davide Balestrero. Il centrocampista classe 1995 ha infatti conquistato la promozione in Serie B militando con i colori del FeralpiSalò, formazione che ha vinto il Girone A della Serie C.

Il percorso calcistico di Balestrero ha fatto tappa sia nell’Albisola della gestione Colla, arrivata a disputare la Serie C, sia nel Savona, prima che le arcinote vicende societarie facessero sprofondare i biancoblù alla base della piramide calcistica. Il percorso di Balestrero è iniziato ai confini con la nostra provincia, ovvero con i colori dell’

Proprio il club genovese ha voluto complimentarsi con il giocatori attraverso un post pubblicato sui propri profili social. Scrive l’Arenzano: “Due piccoli paesi del bresciano che si fondono, mister ed ds giovani e promettenti, un presidente imprenditore che ha saputo pianificare al meglio ed investire sui giovani. Tra i protagonisti di questa cavalcata con 4 gol e 3 assist un ragazzo nato e cresciuto in Arenzano FC: Davide Balestrero, classe 1995. Un motivo di orgoglio per la nostra Società e per tutti i mister che lo hanno allenato”.