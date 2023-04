Calcio, la Serie D dell’Albenga arriva dalla punizione di Grandoni: “Questa piazza merita palcoscenici importanti”

Albenga. Se oggi l’Albenga può tornare a casa tra gli applausi e i festeggiamenti, il merito sarà di sicuro di Mattia Grandoni. Il centrocampista ingauno, molto versatile nella mediana del centrocampo, ci ha deliziato nel corso della stagione con grandi gol, anche con colpi da fermo, una delle sue doti principali.

Quest’oggi, con una prodezza, ha fatto esplodere il settore ospite del Gambino e riportato, dopo 33 anni, la squadra in Serie D: “E’ un grande onore per me indossare questa maglia, questa piazza merita palcoscenici più importanti dell’Eccellenza”.