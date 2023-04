Calcio, in vista la fusione tra San Francesco Loano e Soccer Borghetto. La conferma di Ferrara: “Siamo ai dettagli”

Tra Loano e Borghetto è da diverso tempo che circola la voce di una possibile fusione delle due società cittadine, ovvero la San Francesco e il Soccer. Con il passare delle settimane lo scenario si è schiarito sempre di più: la categoria sarebbe la Promozione, il terreno di gioco quello dell’Ellena, mentre il nome è da decidere con la presenza del presidente Giulio Ivaldi verso la fine del mese.

Mancava solo una conferma vera e propria, arrivata dalle dichiarazioni del presidente del Soccer Andrea Ferrara: “L’esperienza a Borghetto sta per finire perché non si riesce a trovare un punto d’incontro per il campo con l’amministrazione comunale e una possibile fusione con l’altro Borghetto. Ho tentato fino all’ultimo di poter fare calcio a casa mia ma non ho potuto farcela. Per cui sono stati fatti incontri con diverse società tra cui la San Francesco, con la quale siamo ai dettagli per una possibile fusione per svolgere una Promozione d’alto livello con una struttura importante”. Un legame da sottolineare quello con la famiglia Burastero: “Sono stati anche miei dirigenti e c’è stato subito un buon feeling. Sono convinto si tratti della soluzione migliore per continuare il mio progetto e portare al contempo la città di Loano nelle categorie che merita”.

E proprio dal territorio loanese arrivano le parole del collega Diego Burastero: “Confermo quanto ha detto Andrea. Al momento non abbiamo delineato nulla di definitivo, però con il Soccer c’è sempre stato un buon rapporto essendo società limitrofe. L’idea di un’eventuale unione è venuta da entrambe le parti e ora cercheremo di pianificare un futuro insieme“.