Calcio, il Pietra vola in Eccellenza. Pisano: “Tornati dove meritiamo di stare. Vedremo se altre squadre retrocesse ripartiranno come abbiamo fatto noi”

Pietra Ligure. Il 4-2 al Ventimiglia è il punto esclamativo definitivo di una stagione da record per il Pietra di Mario Pisano. Il tecnico biancoceleste, nella sua lunga conferenza stampa post partita, si è lasciato andare a discorsi prettamente d’analisi, sottolineando l’orgoglio che prova per i propri calciatori, ma anche a delle stoccate qua e là.

74 reti segnate e 19 subite, con solo due sconfitte: ecco la schiacciasassi del campionato

“Sì, quello siamo stati – conferma mister Mario Pisano -. Probabilmente non è riuscita la missione di migliorare la qualità dei campionati, siccome questa squadra ha dimostrato di non avere nulla a che fare con questa categoria. Infatti questo viaggio è partito proprio dallo sconforto di dover accettare un’ingiustizia, che ha portato poi ad un’introspezione prima personale e poi di tutto l’ambiente Pietra Ligure. I numeri sono stati devastanti e ricordo quando nella zona ci davano tutti per sfavoriti, venendo invidiati da molti, con un lavoro importante alla base dove ognuno ha dato tutto. Penso che questa sia la squadra più forte che abbia mai allenato tra Promozione e Eccellenza. Potenziale, qualità tecnica, spirito e anche una follia incredibile. Siamo contenti perché ce lo meritavamo, riuscendo anche a superare tutte le difficoltà dovute alle assenze per infortuni. Il campionato è stato vinto da tutti, anche i comprimari che si sono sempre fatti trovare pronti. Mi sento proprio liberato, torniamo dove dobbiamo stare e dove il campo ha detto negli ultimi due anni”.

Uno step mentale vincente

“Gli arrivi di quest’estate ci hanno aiutato molto in questo. Siccome sono stato accusato anonimamente di dirmi bravo da solo, voglio dire che vivere quello che abbiamo vissuto noi non è da tutti. In giro avrebbe fatto comodo a tutti la panchina del Pietra Ligure libera, invece la società è stata straordinaria nell’isolarsi da tutto ciò che è esterno. Si dà sempre tutto per scontato, ma lo vedremo l’anno prossimo quando le squadre che retrocederanno, con dirigenti esperti e ambienti consolidati, avranno la forza di ripartire che abbiamo avuto noi e riuscire a tornare in Eccellenza. Faggiano, Ricciardi, Filadelli, Vassallo e tutta la dirigenza avevano già il paracadute con una soluzione. Non è da tutti confermare un allenatore a tre giornate dalla fine che stava dando di matto”.