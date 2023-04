Calcio, il Città di Savona precisa: “De Marchi, Aonzo, Agostino e Piperissa gli unici preposti per contatti con altre società”

Savona. Il comunicato: “L’A.S.D Città di Savona come si è ripromesso sin dall’inizio di questo nuovo progetto, con chiarezza e trasparenza comunica che, in attesa di definire le figure che ricopriranno un ruolo tecnico, le uniche persone preposte per poter avere qualsiasi contatto con altre Società sono i Signori: De Marchi Nadia in qualità di Vice Presidente, Claudio Aonzo, Adamo Agostino e Piperissa Massimo.

Nessun’altra persona attualmente è stata incaricata dal Direttivo per poter prendere alcun tipo di accordo di qualunque natura.

Queste poche righe solo per non incorrere in possibili fraintendimenti soprattutto con tutte le Società che ad oggi sono state davvero propositive nei nostri confronti.

Un atto dovuto che determina la nostra serietà d’intenti per creare tante sinergie positive sul territorio savonese”.