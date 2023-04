Calcio, Gerundo al vetriolo sull’esperienza allo Speranza: “Tradito da qualcuno che si definiva un amico, ora ho tanta voglia di ripartire”

Savona. La stagione 2022/2023 non è ancora ufficialmente terminata, ma per molte squadre e addetti ai lavori è già arrivato il momento di stilare dei bilanci. Sicuramente uno dei campionati più competitivi e divertenti è stata la Prima Categoria “B”, un raggruppamento che ha visto le squadre partecipanti darsi battaglia regalando uno splendido spettacolo. Mario Gerundo, ex tecnico dello Speranza, è stato uno dei protagonisti del girone citato in precedenza ma, a metà stagione, la società ha scelto di sollevarlo dall’incarico optando per il ritorno di Davide Girgenti. Una scelta quest’ultima che, come rivelato a caldo dallo stesso allenatore in seguito alla decisione presa dal sodalizio del presidente Bruzzone, non è mai stata compresa appieno dall’intervistato.

Il tecnico, tornando sulla stagione da poco terminata, sul tema è stato categorico: “Sono rimasto davvero molto deluso da qualcuno che si reputava un amico, ma non si è comportato come tale. Non serbo rancore nei confronti della società, contro di loro non ho davvero nulla, ma devo ammettere di essermi sentito tradito”. Dichiarazioni al vetriolo dunque quelle rilasciate da Gerundo, il quale poi ha proseguito dichiarando: “Non capisco come possa essere stato esonerato un allenatore che, a parità di partite giocate, è riuscito a raccogliere più punti del successore. Viaggiavamo stabilmente in zona playoff e siamo anche stati primi, purtroppo però mi aspettavo l’esonero a causa di una serie di fattori che lo avevano ampiamente lasciato presagire.”.

Effettivamente l’ombra di Girgenti, in seguito al naufragare del Savona di Mordeglia e del divorzio dell’attuale tecnico dello Speranza con i biancoblù, ha iniziato a farsi sempre più ingombrante per l’intervistato durante la stagione. “Quando sono stato contattato in estate, mai avrei pensato che potesse finire così. Se a fine anno la società avesse scelto di cambiare ne avrei preso atto, ma sentirmi dire dopo una sconfitta (seppur pesante) che la squadra non mi stava più seguendo trovando già il mio successore al campo a dialogare con la dirigenza mi sembra davvero una caduta di stile. Persino i giocatori sono rimasti perplessi per il mio allontanamento. Ripeto, nulla contro il presidente o altri membri della società, ma è ovvio che qualcuno mi abbia voltato le spalle”.

Le dichiarazioni al vetriolo sull’esperienza alla guida dello Speranza hanno poi lasciato spazio ad un lungo amarcord, un momento in cui Gerundo ha ripercorso le esperienze e i traguardi raggiunti alla guida di Legino, Quiliano, Loanesi, Veloce e Bragno. Infine l’allenatore ha concluso il proprio intervento lasciando trasparire la sua immensa voglia di tornare a vivere il rettangolo di gioco: “In vista del prossimo anno mi auguro di trovare una società seria che punti a vincere qualcosa. Per chi volesse chiamare sono disponibile, mi sento pronto ad una nuova sfida”.