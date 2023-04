Calcio, finisce la stagione del Savona. Frumento: “Città di Savona? Spero di vederne solo uno. Sportivamente fallito, ma non umanamente”

Il ritorno davanti alle telecamere del tecnico biancoblù coincide con l’ultima partita della lunga e travagliata stagione del suo Savona, quella vinta contro la Vadese. Avendo dato le dimissioni anticipate da qualche settimana, Frumento ha voluto fare l’in bocca al lupo al presidente Massimo Cittadino, così come al neo Città di Savona sul quale si rincorrono le voci di un suo possibile ingresso all’interno del progetto tecnico. Il suo discorso, tuttavia, si concentra principalmente su altri aspetti: “Sportivamente quest’anno abbiamo fallito, ma non umanamente. La squadra ci teneva molto ad incontrare i due ragazzi del Camerun, ci siamo finalmente riusciti. Quello che mi auguro di cuore è che questo gruppo di ragazzi possa dimostrare il proprio valore in una situazione normale” E sulle voci dice: “Faccio un grosso in bocca al lupo alla nuova società e spero di poter vedere un solo Savona al via del campionato”.