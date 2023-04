Calcio, Finale battuto ad Albenga. Balleri: “Continuare in Promozione? Sono disponibile. La mia squadra ha sempre lottato”

Albenga. Non era una partita semplice per il Finale, sia per il valore dell’Albenga sia vista la situazione di classifica che vede il club giallorossoblù solo in attesa di ricevere la conferma della matematica retrocessione. Tuttavia mister David Balleri è soddisfatto di come hanno giocato i suoi: “Da quando sono arrivato io le prestazioni ci sono sempre state. Oggi giocavamo contro la prima della classe, una squadra di grande potenzialità. Abbiamo preso due gol stupidi i primi dieci minuti, senza nemmeno entrare in campo, per poi dopo essere stati bravi a reagire. A noi manca solo fare gol e il rammarico di questa annata è questo. L’Albenga ha dei signori giocatori in difesa, quindi non era facile però siamo stati bravi noi a crearci le occasioni che abbiamo avuto. Il GAP c’è ma la mia squadra ha sempre lottato e giocato anche nei momenti difficili. Devo solo ringraziare i ragazzi per quello che mi stanno dando e cercheremo di regalarci una vittoria che sarebbe meritata“.

Con un più che probabile approdo in Promozione ci sarà sicuramente bisogno di una nuova programmazione, magari facendo affidamento su qualche esperto e i giovani a disposizione tra Prima Squadra e Juniores. Ma se il Finale dovesse chiedere a Balleri di continuare il suo lavoro in panchina, lui cosa risponderebbe? La risposta è stata data: “Sono il responsabile del settore giovanile e sto continuando il mio lavoro. Per la prosecuzione in panchina sono disponibile a parlare con la società, le porte non si chiudono a nessuno“.