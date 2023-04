Calcio, espulsione record: rosso dopo appena 5 secondi, a sventolarlo il carcarese Mattia Mirri

Carcare. Espulsione da record in Serie D durante la partita tra Montegiorgio e Termoli. A sventolare il cartellino che entrerà nella storia del calcio è l’arbitro carcarese Mattia Mirri.

È giovedì 6 aprile, la partita, una vero e proprio scontro per la salvezza, va in scena al “Tamburrini”, stadio della cittadina in provincia di Fermo. L’attaccante molisano Badr El Ouazni si posiziona sulla linea di centrocampo, in attesa del calcio d’inizio. Mirri fischia, il Montegiorgio batte e El Ouazni si dirige verso il ricevitore, ma deve fare i conti con il pressing di Zancocchia. Per liberarsene gli tira una gomitata sul volto. Il direttore di gara, molto vicino, non ci pensa due volte e dopo appena 5 secondi dall’inizio della gara tira fuori il cartellino rosso. Una delle poche emozioni di una partita che terminerà 0-0.

Si tratta di un vero e proprio record, l’espulsione più veloce che si ricordi in Italia è quella di Giuseppe Lorenzo, avvenuta durante la partita di Serie A tra Bologna e Parma, nel 1990. In quel caso, però, il giocatore era entrato a gara in corso e dopo 10 secondi è dovuto andare negli spogliatoi: per lui rosso diretto.