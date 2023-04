Calcio, Ceriale. Brignoli in vista del Legino: “Faremo di tutto per vincere”

Dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Bragno, il Ceriale esce con i tre punti anche dal Ferrando battendo 2 a 1 la Baia Alassio: a segno Lenny Castagna e il giovanissimo Mattia Di Fino, che ha deciso la sfida proprio con il suo gol.

“La classica partita di fine stagione con annesso il primo caldo – analizza mister Davide Brignoli -. I nostri avversari ci hanno messo impegno e noi abbiamo tenuto bene il pallone. Sono soddisfatto della prestazione generale tuttavia il risultato è stato tenuto troppo in bilico e bisognava chiuderla prima. Sono molto felice per il gol di Mattia, che tra l’altro era il suo compleanno, ma come sono contento di tutto il parco giovani che ho a disposizione, avendo anche cinque 2006 ad allenarsi con noi in pianta stabile. Si tratta di ragazzi che hanno buoni margini di crescita e necessitano di un supporto dai giocatori più esperti”.

Dal pareggio contro la Praese, ovvero la domenica successiva alla sconfitta casalinga contro l’Ospedaletti, la squadra sembrerebbe proprio aver trovato la forza di reagire. Brignoli conferma: “Abbiamo fatto una chiacchierata negli spogliatoi chiedendo di uscire da questo trend negativo, finendo al meglio la stagione per programmare con calma quella avvenire. Posso dire che queste parole siano servite e i ragazzi si sono impegnati per fare il meglio possibile”.

Un resoconto poi su quella che è stata la sua prima esperienza in biancoblù: “Ceriale è un ambiente dove si lavora bene e si punta molto sulla crescita dei giovani. L’annata è stata difficile sotto qualche punto di vista. Io ovviamente devo crescere come allenatore, essendo giovane e nuovo del ruolo, magari a volte ragiono ancora da giocatore. Ma dobbiamo compiere tutti insieme dei piccoli step per cercare di provare a raggiungere risultati importanti. Per l’anno prossimo vorremmo alzare l’asticella e si punterà a qualcosa di diverso di una semplice salvezza“.

Infine una considerazione sul prossimo impegno dei nostri ragazzi, ovvero quello casalingo contro il Legino: “Sono una squadra molto tosta che nel girone di ritorno ha fatto molto bene, subendo anche pochi gol. Sarà difficile, soprattutto sotto l’aspetto caratteriale, ma faremo di tutto per vincere l’ultima partita davanti al nostro pubblico“.