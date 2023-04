Calcio. Cengio in Prima Categoria dopo 32 anni. Gioia incontenibile per Molinaro: “Ce lo meritiamo”

Cengio. Dopo 32 anni il Cengio torna in Prima Categoria, battuta la Rocchettese per 3 a 1 in questa finale play-ff. Ottimo cammino quello percorso in questa stagione dalla squadra di Molinaro, piazzatosi secondo in campionato dietro al Borgio Verezzi.

Grande entusiasmo per tutti i tifosi presenti al “Pino Salvi”, sulle note di “Moli is on fire” hanno acclamato tutta la squadra per l’obiettivo raggiunto: “Bisogna dare merito anche alla Rocchettese, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, mostrando un alto livello agonistico. Nel secondo tempo, siamo stati più lucidi: è entrata un’altra squadra. Abbiamo iniziato a giocare come sappiamo: dopo tutta la settimana e il riscaldamento pre-partita, dentro di me ero convinto che avremmo raggiunto il risultato”.

Vittoria recuperata nel secondo tempo, dove sono arrivati tutti e 3 i gol dei granata. Subito doppio cambio ad inizio ripresa per cercare di smuovere la difesa avversaria sempre pronta a chiudersi e sfruttare la ripartenze: “I primi cambi sono stati secondo me azzeccati, con il vento a favore mi aspettavo dei cross più alti e mi serviva assolutamente fisicità. Bravi poi a prendere tutti gli spazi in mezzo al centrocampo: nel secondo tempo eravamo ovunque“.

C’è anche l’impronta dell’ex allenatore del Cengio, quest’anno tornato a giocare da capitano, Stefan Marian, suo il gol del momentaneo pareggio prima della rimonta. Potrebbe esserci la possibilità di vederlo in campo anche l’anno prossimo: “Non so quali decisioni prenderà, ma so che Marian ha le qualità per giocare tranquillamente in Prima Categoria: gamba ed intelligenza lo contraddistinguono in campo“.

“Nel bene o nel male non vi dovete preoccupare, le Bimbe di Gian saranno sempre qui a tifare!”. Recita così la maglietta commemorativa indossata dal mister granata, che ha voluto ringraziare tutti i tifosi presenti ogni domenica a sostenere la squadra: “Probabilmente ci saranno stati 500 tifosi sugli spalti oggi, voglio ringraziarli tutti per il caloroso tifo, sostenendoci ininterrottamente per 90 minuti. Sono venuti tutta la settimana per spronarci al campo, spero di averli ripagati con questa vittoria. Dedico questo traguardo in primis alla mia famiglia, mi hanno sempre seguito e sostenuto. Poi sicuramente ci sono i tifosi e tutto lo staff con la società che ci hanno permesso tutto questo”.