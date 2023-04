Calcio, Carcarese. Capitan Spozio tira le somme del campionato: “Ci siamo ben comportati. Finale di coppa un premio per tutti”

Carcare. Una sconfitta contro la Praese è il finale di un campionato giocato positivamente dalla squadra valbormidese guidata da mister Chiarlone: un nono posto da neopromossa e una finale di Coppa Italia da disputare contro il Golfo Paradiso.

Insomma, capitan Matteo Spozio ha potuto esprimersi solo che in maniera positiva: “Ci può essere qualche rimpianto ma abbiamo fatto delle cose belle in quest’anno. Ci siamo ben comportati anche a detta degli avversari incontrati. La finale di coppa? Un premio per tutti, una vittoria potrebbe dare tanto”.