Calcio, Albenga. Marinelli sbotta: “Sono un tipster e pago le tasse. Basta falsità”

Il presidente dell’Albenga Simone Marinelli ha sorpreso tutti in sala stampa a margine della vittoria per 4 a 1 contro il Canaletto. Un successo che permette agli ingauni di essere a 3 punti appena dalla matematica promozione in Serie D.

Ma il numero uno ingauno non ha voluto parlare di campo. In una conferenza stampa lapidaria ha tenuto a ribadire la serietà della sua attività nel mondo delle scommesse visto che, ha aggiunto, troppo spesso sono circolate informazioni inesatte sul suo conto.

Altro punto, la stoccata ad alcune associazioni savonesi ree, secondo Marinelli, di “rubare soldi” a soggetti come il Gaslini.