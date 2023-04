Calcio, Albenga. Brilla la nuova stella ingauna Simone Mariani: “Sicuro dei miei mezzi. Buttu è un professionista”

Albenga. A segno anche nella sfida casalinga contro il Finale di giovedì scorso, il classe 2004 Simone Mariani si sta ritagliando sempre di più il suo spazio all’interno dell’organico bianconero di Pietro Buttu, solito a lanciare in Prima Squadra diversi ragazzi del settore giovanile. Originario di Laigueglia, Mariani ha iniziato a giocare proprio nella squadra del suo paese, per poi trasferirsi all’Alassio e successivamente al Savona. Dopo un anno e mezzo ecco l’approdo ad Albenga dove da centrocampista è stato trasformato gradualmente in una pedina offensiva molto duttile, nonostante il suo ruolo preferito rimanga tutt’ora quello del trequartista.

“La preparazione estiva di questa stagione non sono riuscito a farla per motivi di lavoro – racconta il giovane calciatore – quindi mi sono aggregato alla Juniores non appena ho avuto l’opportunità. Tempo due settimane e mister Buttu mi ha chiamato dicendomi che gli ero piaciuto quando mi aveva visto giocare“.

Una scintilla immediatamente scoccata quella con il tecnico ingauno: “Ragiona come un vero professionista tenendoci sempre sul pezzo, come normale che sia essendo primi classifica e necessitando di un certo ritmo per poter proseguire in questo modo. Sicuramente è uno che sa quello che fa e capisce molto bene i momenti dei vari giocatori, mettendosi a disposizione anche in quelli più difficili. Si lavora tanto sul fare meno tocchi possibili, guardare prima di ricevere e tutte queste piccolezze che fanno capire la differenza tra un vero giocatore e uno che lo fa tanto per fare. Tra Juniores e Prima Squadra c’è un GAP abbastanza importante. Però piano piano ho preso sempre più convinzione e ora mi sento sicuro di me. Se un giocatore arriva a questo stato allora secondo me può fare buone cose. La Serie D? Al solo pensiero mi sento totalmente motivato e penso di poter essere pronto per migliorarmi ancora di più“.

Il clima all’interno dello spogliatoio è stato sempre più positivo di successo in successo: “Ad inizio anno si vedeva la Lavagnese come la favorita numero uno, ma le nostre dieci vittorie consecutive ci hanno fatto capire che probabilmente poteva essere il nostro anno. Non ci sono mai state differenze tra ‘giovani’ e vecchi’, siamo felici e ci aiutiamo tutti. Sono molto legato fuori dal campo con Beluffi e De Boni, essendo amici da quando siamo piccoli, ma sto ricevendo una grande mano da Santiago Sogno per tutti i movimenti offensivi. Il capitano Gargiulo e i due centrali De Benedetti e Scarrone mi stanno molto simpatici, ma in generale ho un bel rapporto con tutti i componenti dello spogliatoio”.

Come fa piacere essere circondati da un ambiente esterno sempre più entusiasta: “Vedere tutta questa gente allo stadio dà una carica incredibile per raggiungere i tre punti. Penso che siamo una delle piazze con più tifo e amore per la città all’interno del panorama calcistico locale. Gli ultras poi ci gasano tanto ed è bellissimo giocare in queste condizioni. A dire la verità mi sento anche io un tifoso dell’Albenga in campo“.

“Il momento più bello fino ad ora? Il primo gol in Eccellenza contro il Campomorone“, risponde Mariani senza pensarci due volte. Sulle proprie ambizioni future, invece, il suo ragionamento è più ampio: “Sono un ragazzo che vive tutto sul momento senza porsi mai troppi obiettivi. Rispetto all’anno scorso sono migliorato a livello disciplinare, ora ho molta più motivazione negli allenamenti e nelle partite. Chiaramente vorrei cercare di vivere di calcio, quantomeno essere ricordato come un giocatore che ha lasciato il segno“.