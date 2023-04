Cairo Montenotte. A quasi mille giorni dall’incendio che devastò il tetto, tornano ad aprirsi le porte della chiesa di San Lorenzo. Un momento molto atteso da tutta la comunità che per quasi tre anni ha dovuto fare a meno della sua casa religiosa.

Ancora una gru e qualche ponteggio sovrastano la facciata, ma i lavori più importanti (partiti lo scorso settembre) sono stati svolti. L’edificio ora è agibile e può tornare a riempirsi di fedeli. Come è avvenuto proprio oggi, sono stati infatti in centinaia i cairesi che hanno voluto partecipare alla riapertura e che in questi anni hanno contribuito con numerose offerte ai lavori. Dopo il tragico evento, infatti, si è subito attivata la macchina della solidarietà con associazioni e fedeli che hanno organizzato diverse raccolte fondi.

La festa è partita alle ore 16:30 nella vicina Piazza della Vittoria, cuore della città, con la processione che poi si è diretta in via Buffa. Qui il vescovo Luigi Testore, della Diocesi di Acqui, ha aperto il portone d’ingresso, per poi celebrare la messa di fronte ad una chiesa gremita. Tanta la felicità e la commozione anche per Don Mirco Crivellari, che mentre percorreva la navata, aveva gli occhi pieni di lacrime.

“È un giorno di gioia, è bello ritrovarci qui oggi, insieme – ha esordito il vescovo durante la sua omelia – Sicuramente per voi è stato faticoso stare senza questa chiesa. Per questo oggi dobbiamo riflettere su cosa voglia dire essere una chiesa. Se è importante l’edificio, ancora più importante è la comunità, che cerca di costruire il suo cammino giorno per giorno. Oggi dobbiamo domandarci: ‘se è stato difficile stare un lungo periodo senza una chiesa, quanto lo sarebbe senza una vera comunità cristiana, fatta di pietre vive, capace di vivere la speranza e la carità”.

“Essere una comunità cristiana – ha proseguito – vuol dire avere un compito importante in mezzo agli altri. Oggi capiamo benissimo che la chiesa è solo un simbolo, che è molto più importante la chiesa che siamo noi. L’edificio è fondamentale, senza si fa fatica, è vero, però l’essere cristiani è ancora più importante. Oggi vogliamo quindi chiedere al signore: oltre ad aver rinnovato questo edificio, rinnovi anche noi stessi, gli chiediamo che ci aiuti ad essere più consapevoli del nostro compito. Che ci aiuti a capire meglio come l’essere cristiani possa essere un dono per tutte le persone che sono accanto a noi”.

Don Mirco ringrazia chi ha collaborato nei lavori per la ricostruzione: “Oggi possiamo rientrare nella chiesa, troviamo la porta aperta – prosegue il parroco -. Permettemi un pensiero a tutti coloro che avrebbero voluto essere qui con noi ma sono in cielo. Siamo davvero tanti ed è bello. Noi cairesi siamo così: ‘mugugnamo’ tanto ma quando è il momento siamo presenti. Oggi è una grande festa per la città“. E conclude dicendo commosso ai presenti “Vi voglio bene”, che rispondono con un lungo applauso.

Il sindaco Paolo Lambertini: “Entrare qui dopo 3 anni è stata un’emozione forte. L’incendio del tetto è stato l’inizio di un calvario, poi la pandemia e la guerra. Il mondo intorno a noi si chiudeva. Ci siamo trovati chiusi in casa smarriti e impreparati, ma abbiamo dimostrato di essere capaci di lamentarci poco e fare tanto“. Il sindaco rivolge un particolare “grazie” ai vigili del fuoco, che quel giorno sono intervenuti: “Quando si dice che gli angeli sono invisibili, direi che noi li abbiamo visti. Quel giorno chi c’era si ricorda: li abbiamo visti volare“.

Tante le istituzioni politiche e militari che hanno preso parte alla cerimonia: il prefetto Enrico Gullotti, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, i sindaci di molti comuni valbormidesi, assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza. Presenti anche carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile, alpini, oltre a numerose associazioni locali. Non poteva mancare il sindaco Paolo Lambertini che il 14 agosto 2020 fu tra i primi ad accorrere sul posto una volta ricevuta la notizia dell’incendio. In pochi minuti una coltre di fumo si espanse in quasi tutta la città e le fiamme iniziarono a distruggere il tetto della struttura. Grazie all’intervento tempestivo e ininterrotto dei vigili del fuoco, gli interni della chiesa e la navata centrale non subirono danni. Al contrario del lato monte e della copertura della sacrestia. Ad appiccare il fuoco fu un 44enne cairese, arrestato dopo le accurate indagini dei carabinieri.

IVG raccontò tutto in una lunga diretta, ascoltando anche alcuni testimoni: subito l’ipotesi dell’incendio doloso fu tra le più accreditate, una donna infatti raccontò di aver visto un uomo entrare nella sacrestia. Tesi che fu poi acclarata dalle forze dell’ordine, aiutate nelle indagini anche dalle immagini delle telecamere. Un episodio che aveva scioccato la città che oggi 16 aprile, data che coincide con la festa della Misericordia, torna nella sua chiesa.