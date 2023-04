Cairo, il Genoa vince il Torneo Internazionale. Sbravati: “Successo dedicato a Carlo Pizzorno”

Un torneo internazione che sa di piccolo mondiale per club. Trentadue squadre, come nella Coppa del Mondo, e un crogiolo di lingue e culture calcistiche che tocca ogni parte del globo. Sul gradino più alto del podio della 26^ edizione del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, sale la formazione Under 14 del Genoa guidata dal mister spotornese Jacopo Sbravati e dal suo viceo Matteo Rossi.

Una finale di grande fascino contro il Milan, terminata 3 a 3 e vinta al termine dei calci di rigore. “È stata un’agonia – commenta Sbravati -. Non finiva più questa partita. Per la nostra società è il primo successo dopo tante partecipazioni. Siamo molto orgogliosi perché si tratta da sempre del torneo più importante della categoria”.

L’allenatore dedica il successo a Carlo Pizzorno, l’ideatore del torneo, e al suo vice: “La dedica è a Carlo Pizzorno, a cui è stato intitolato il Memorial. Mi ha visto crescere e prima di iniziare il torneo mi ero ripromesso di dedicare a lui l’eventuale vittoria. E a Matteo Rossi, una risorsa importantissimo per me e i ragazzi”.

Matteo Rossi a sua volta elogia il lavoro del settore giovanile rossoblù guidato da Michele Sbravati, che ogni anno riesce a ottenere successi nonostante le ristrettezze logistiche e “numeriche” di una regione piccola come la Liguria: “La scuola calcio del Genoa merita i complimenti per quello che riesce a fare ogni volta. Questo grazie al sacrificio di tanti dirigenti”, aggiunge.